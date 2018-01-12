Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Tito fotoğrafları gölgesinde Osmanlı bozası

- Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 98 yıldır hizmet veren "Bajramovic" tatlıcısı, Osmanlı bozası ve duvarlarını süsleyen Yugoslav lider Tito'nun fotoğraflarıyla şehrin en özgün mekanlarından biri olarak göze çarpıyor - 50 yıldan daha uzun süredir tatlıcıda çalışan ve mekanın sahiplerinden olan İzeta Bajramovic: - "Çok farklı müşteri profilimiz var. İkinci Dünya Savaşı'na katılmış eski askerler de geliyordu. Dükkan adeta şehrin sembollerinden biri"

Tito fotoğrafları gölgesinde Osmanlı bozası

SARAYBOSNA (AA) - BİLAL YAKUP/EMRE BAŞTUĞ - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi "Bajramovic" tatlıcısı, Osmanlı bozası ile eski Yugoslav lider Josip Broz Tito'nun harmanlandığı mekanda müşterilerini adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Saraybosna'da 98 yıldır hizmet veren ve ülkeye Osmanlı döneminde gelen bozasıyla meşhur olan tatlıcı, duvarlarını süsleyen eski Yugoslavya lideri Tito'nun fotoğraflarıyla şehrin en özgün mekanlarından biri olarak göze çarpıyor.

Tito fotoğrafları ile Osmanlı bozası, mekanın adeta iki demirbaşı olarak dikkat çekiyor. Biri ülkedeki mutfak geleneğinin, diğeri ise siyasi tarihin unutulmazlarından olan bu iki değer, tarihi tatlıcıda yaşatılmaya devam ediyor.

Duvarlarını Tito fotoğraflarının süslediği, müdavimlerinin Yugoslav lider hakkında sohbet ettiği mekanda, asırlık tarifiyle açıldığı günden bugüne müşterilere servis edilen boza ise en çok tercih edilen içecek konumunda.

İçecekler arasında salebin de yer aldığı mekanda, tulumbadan keklere kadar lezzetleri tatmak da mümkün.

Yıllardır Tito hayranları ile asırlık lezzet bozadan vazgeçemeyenlerin uğrak yeri olan tatlıcı, ziyaret edilecek mekanlar listesinde üst sıralarda bulunuyor.

- "Dükkan şehrin sembollerinden biri"

Otantik mobilyaları, eski tezgahıyla müşterilerini adeta tarih yolculuğuna çıkaran bu mekan, Saraybosna'da hala veresiye defterinin bulunduğu ender yerlerden biri olarak da biliniyor.

50 yıldan daha uzun bir süredir tatlıcıda çalışan ve mekanın ortaklarından biri olan İzeta Bajramovic, dükkanın 1920 yılında şehrin en meşhur caddesi Ferhadiye'de açıldığını, 1950 yılından beri de bugünkü yerinde hizmet verdiğini anlattı.

Bajramovic, Saraybosnalıların bozayı çok sevdiğini ve boza satışlarının da son derece yüksek olduğunu söyledi.

Bajramovic, dükkandaki Tito fotoğraflarının çoğunu müşterilerin hediye ettiğini ve Tito'yı seven birçok kişinin mekanın müdavimleri olduğunu belirterek, "Çok farklı müşteri profilimiz var. İkinci Dünya Savaşı'na katılmış eski askerler de geliyordu. Dükkan adeta şehrin sembollerinden biri." dedi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bajramovic TatlıcısıBosna HersekBozaSaraybosnaTito
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5