Tiyatro sanatçısı Nejat Uygur Bilecik'te anıldı

BİLECİK (AA) - Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve komedyen Nejat Uygur, Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivalinde anıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki festival kapsamında, Şirin Gedikli'nin yazdığı, Hakan Bilgin'in yönettiği, evliliklerine son noktayı koymak isteyen çiftin, başını belaya sokan kişinin, evlerine girmesi sonucu yaşanan olayların trajikomik hikayenin anlatıldığı "Bir yer, bir nesne, bir fiil" adlı oyun sahnelendi.

Hakan Bilgin, Fırat Çöloğlu, Fatih Ateş Uçan, Gürel Korur ve Elif Çelik'in sahne aldığı oyun, sanatseverlerin beğenisini topladı.

Etkinlikte, Nejat Uygur'un sahne aldığı oyunlardan kesitlerin sergilendiği slayt gösterimini tiyatroseverler ayakta alkışladı.

Ayrıca Uygur'un ölümünün dördüncü yılı dolayısıyla Belediye tarafından vatandaşlara helva dağıtıldı.