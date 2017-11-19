Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Nota Marsel İlhan kuzey kore Belarus
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu
Boza üretimi başladı
Boza üretimi başladı
Merkez'den ihale kararı
Merkez'den ihale kararı

Tiyatro sanatçısı Nejat Uygur Bilecik'te anıldı

- Uygur, ölümünün dördüncü yılında Bilecik Belediyesince düzenlenen 12. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivalinde anıldı

Tiyatro sanatçısı Nejat Uygur Bilecik'te anıldı

BİLECİK (AA) - Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve komedyen Nejat Uygur, Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivalinde anıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki festival kapsamında, Şirin Gedikli'nin yazdığı, Hakan Bilgin'in yönettiği, evliliklerine son noktayı koymak isteyen çiftin, başını belaya sokan kişinin, evlerine girmesi sonucu yaşanan olayların trajikomik hikayenin anlatıldığı "Bir yer, bir nesne, bir fiil" adlı oyun sahnelendi.

Hakan Bilgin, Fırat Çöloğlu, Fatih Ateş Uçan, Gürel Korur ve Elif Çelik'in sahne aldığı oyun, sanatseverlerin beğenisini topladı.

Etkinlikte, Nejat Uygur'un sahne aldığı oyunlardan kesitlerin sergilendiği slayt gösterimini tiyatroseverler ayakta alkışladı.

Ayrıca Uygur'un ölümünün dördüncü yılı dolayısıyla Belediye tarafından vatandaşlara helva dağıtıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BilecikTiyatro Sanatçısı Nejat Uygur Anıldı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5