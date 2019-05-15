Tokat Ballıca Mağarası, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

2017 yılında bölgenin turizm potansiyeline inanarak Dedeman Tokat Oteli hizmete açtıklarını vurgulayan Dedeman Oteller Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, “Dedeman Grubu olarak Türk turizminin lider kuruluşlarından biri olmanın verdiği sorumlulukla ülkemizde turizm potansiyeli gördüğümüz kentlerimize yatırım önceliği veriyoruz. Bu bağlamda Dedeman Otelleri olarak ele aldığımız Tokat otelimizde de kentin ilk ve tek 5 yıldızlı otel yatırımını yaptık. Bölgedeki kültürel ve doğal değerlerin cazibe yaratacağını düşündük. Nitekim Unesco, Tokat’taki Ballıca Mağarası’nı Dünya Kültür Mirası Aday listesine aldı. Ayrıca, Tokat’a artan yolcu talebi ile inşaatı devam eden yeni havalimanı da gündeme geldi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülke turizmine yaptığımız yatırımlarımız artarak devam edecektir” dedi.



Oluşumu milyonlarca yıl önce gerçekleşen doğa harikası Ballıca Mağarası geçtiğimiz günlerde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmıştı. Yaşı yaklaşık 4 milyon yıl olarak tespit edilen Ballıca Mağarası, ziyaretçilerine sunduğu görsel ziyafetin yanı sıra astım ve koah gibi nefes yolu hastalarına da şifa olmasıyla biliniyor.



2017 yılında Dedeman tarafından hizmete açılan Dedeman Tokat Oteli şehrin ilk 5 yıldızlı oteli olmakla birlikte 114 superior oda, 18 deluxe oda, 6 corner süit, 4 deluxe süit ve 1 kral dairesiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.