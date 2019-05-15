2017 yılında bölgenin turizm potansiyeline inanarak Dedeman Tokat Oteli hizmete açtıklarını vurgulayan Dedeman Oteller Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, “Dedeman Grubu olarak Türk turizminin lider kuruluşlarından biri olmanın verdiği sorumlulukla ülkemizde turizm potansiyeli gördüğümüz kentlerimize yatırım önceliği veriyoruz. Bu bağlamda Dedeman Otelleri olarak ele aldığımız Tokat otelimizde de kentin ilk ve tek 5 yıldızlı otel yatırımını yaptık. Bölgedeki kültürel ve doğal değerlerin cazibe yaratacağını düşündük. Nitekim Unesco, Tokat’taki Ballıca Mağarası’nı Dünya Kültür Mirası Aday listesine aldı. Ayrıca, Tokat’a artan yolcu talebi ile inşaatı devam eden yeni havalimanı da gündeme geldi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülke turizmine yaptığımız yatırımlarımız artarak devam edecektir” dedi.
Oluşumu milyonlarca yıl önce gerçekleşen doğa harikası Ballıca Mağarası geçtiğimiz günlerde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmıştı. Yaşı yaklaşık 4 milyon yıl olarak tespit edilen Ballıca Mağarası, ziyaretçilerine sunduğu görsel ziyafetin yanı sıra astım ve koah gibi nefes yolu hastalarına da şifa olmasıyla biliniyor.
2017 yılında Dedeman tarafından hizmete açılan Dedeman Tokat Oteli şehrin ilk 5 yıldızlı oteli olmakla birlikte 114 superior oda, 18 deluxe oda, 6 corner süit, 4 deluxe süit ve 1 kral dairesiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.
Tokat Ballıca Mağarası, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde
Yükselen sağlık turizmi değerleriyle ön plana çıkan Tokat’ta Ballıca Mağarası’nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Dedeman Otelleri Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, “Tokat’ta ilk ve tek 5 yıldızlı otel yatırımını yapan Dedeman otelleri olarak turizm potansiyeli gördüğümüz kentlerimize yatırımlar yapıyor, Türk turizm sektörüne öncülük ediyoruz” dedi.
15 Mayıs 2019 Çarşamba 13:29
2017 yılında bölgenin turizm potansiyeline inanarak Dedeman Tokat Oteli hizmete açtıklarını vurgulayan Dedeman Oteller Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, “Dedeman Grubu olarak Türk turizminin lider kuruluşlarından biri olmanın verdiği sorumlulukla ülkemizde turizm potansiyeli gördüğümüz kentlerimize yatırım önceliği veriyoruz. Bu bağlamda Dedeman Otelleri olarak ele aldığımız Tokat otelimizde de kentin ilk ve tek 5 yıldızlı otel yatırımını yaptık. Bölgedeki kültürel ve doğal değerlerin cazibe yaratacağını düşündük. Nitekim Unesco, Tokat’taki Ballıca Mağarası’nı Dünya Kültür Mirası Aday listesine aldı. Ayrıca, Tokat’a artan yolcu talebi ile inşaatı devam eden yeni havalimanı da gündeme geldi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülke turizmine yaptığımız yatırımlarımız artarak devam edecektir” dedi.