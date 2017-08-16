"Trabzon Uluslararası Film Festivali" başladı

TRABZON (AA) - Trabzon Valiliği tarafından desteklenen, İstanbul Trabzon Federasyonu (İTF) ve Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği (ANADER) iş birliğiyle düzenlenen "Trabzon Uluslararası Film Festivali" (TUFFEST) başladı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen, "Spor ve Gençlik" teması işlenen festival kapsamında Atatürk Alanı'ndan Zağnos Vadisi'ne kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Mehter takımı eşliğinde, Türk sinemasından oyuncuların da katıldığı yürüyüşe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Zağnos Vadisi'nde düzenlenen festivalde halk oyunları ekibi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, programda yaptığı konuşmada, Trabzon'un bir sanat kenti olduğunu belirterek, "Kentin sanat kimliğine katkı yapacak olan festivalin şehrimize ve ülkemiz sinema sektörüne ciddi katkı yapacağına inanıyorum. Sanatçılarımızı da şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli ise çocukları sinemaya getirmenin önemini vurgulayarak, "Görsel sanatların ne kadar değerli olduğunu anlatmak zorundayız. Eren, bizler için önemli bir örnekti. Bizim 15 yaşında bu vatanı için canını feda etmekten çekinmeyen çocuklarımız var. 15 Temmuz'da olduğu gibi vatan söz konusu olduğunda bunun ne kadar önemli bir değer olduğunu canıyla feda eden insanlarımız var. Bu vesileyle bu akşam Trabzon'da olmaktan ve bu kadar güzel bir etkinliğe tanıklık etmenin gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

Vali Yardımcısı Şükrü Kara da festivalin gelecek yıllara aktarılmasının Trabzon'un kültür sanat hayatı için büyük önem taşıdığını vurguladı.

ANADER Başkanı Asım Aykan ise bir milletin ve bir medeniyetin kendisini en iyi ifade edeceği alanın kültür ve sanat olduğunu belirtti.

Aykan, "Biz TUFFEST olarak sadece sinemayla değil bu çalışmadan sonra burada kuracağımız merkezle şehrimizde elinden tutulması gereken insanlarımıza yardımcı olacağız" dedi.

TUFFEST Başkanı Dursun Çağlayan ise Trabzon'un bu festivale ihtiyacı olduğunu belirtti, böyle festivallere sahip çıkılmasını istedi.

Konuşmaların ardından sanatçılar, Gürkan Uygun, Erhan Ufak, Cahit Kayaoğlu, Ümit Acar, Teoman Ayık, Ahmet Arıman ve Tuncay Akça'ya plaket verildi.

Protokol konuşmalarının ardından Zağnos Vadisi'nde açık alanda oluşturulan perdede, Hintli yönetmen Aamir Khan'ın, "Dangal" isimli filmi gösterildi.



