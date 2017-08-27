"Trabzon Uluslararası Film Festivali" sona erdi

TRABZON (AA) - Trabzon Valiliği tarafından desteklenen, İstanbul Trabzon Federasyonu (İTF) ve Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği (ANADER) iş birliğiyle düzenlenen Trabzon Uluslararası Film Festivali'nin (TUFFEST) ödül töreni gerçekleşti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, "Altın Kemençe" ödülleri sahiplerini buldu.

Törende konuşan ANADER Başkanı Asım Aykan, Trabzon'un bir ticaret, spor, kültür ve turizm kenti olduğunu belirterek, Trabzon'un yerini sadece Trabzonspor ile değil kültürle ve sanatla belirlemek gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından TUFFEST, üst kurulda yer alan Vali Yücel Yavuz, ANADER Başkanı Asım Aykan, İstanbul Trabzon Federasyonu Başkanı Dursun Çağlayan'a plaket verildi.

Ulusal uzun film kategorisinde, Kalandar Soğuğu en iyi film, en iyi yönetmen Mustafa Kara, en iyi kadın oyuncu Zeynep Sevi, en iyi erkek oyuncu Emre Altuğ, en iyi yardımcı kadın oyuncu Nurcan Eren, en iyi yardımcı erkek oyuncu Adem Yılmaz, en iyi senaryo Rüya filmi ile Derviş Zaim ve Bütün Saadetler Mümkündür filmiyle Selman Kılıçaslan, en iyi görüntü yönetmeni Kürşat Üresin ve Cenap Şahin, en iyi sanat yönetmeni Kalandar Soğuğu filmi ile Olgun Kara, en iyi kurgu Ali Sait Demir ve Ayhan Ergürsel, İstanbul Trabzon Federasyonu Özel Ödülü Kasap Havası filmiyle Şenay Gürler, ANADER özel ödülü için Mavi Bisiklet filmi seçildi.

Umut verenler ödülünde Bilal Babaoğlu, Aşık filmiyle umut veren yönetmen, Yunus Emre Taşkın ise Bulutların Arasında filmiyle umut veren oyuncu seçildi.

Jüri özel ödülü ise Bütün Saadetler Mümkündür filmine verildi.

Uluslararası uzun film kategorisinde Tramonte'nin Dağların Ötesinde filmi en iyi film, Vatche Boulghourjian en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu Magsud Mammadov, en iyi kadın oyuncu Gulzar Gurbanova, en iyi görüntü yönetmeni Simon Niblett, TUFFEST seçici kurulu dostluk ödülü Ders filmiyle Rafig Aliyev ve Javid Tevekkül, jüri özel ödülü ise Taleh Badiyev'e verildi.

Ulusal kısa film kategorisinde Ahmet Toplu'nun yönetmenliğini yaptığı Huzurevi filmi en iyi kısa film seçildi, jüri özel ödülü ise Darı filmiye Ömür Yıldırım'a verildi.

Ulusal belgesel film kategorisinde, Volkan Budak'ın yönetmenliğini yaptığı Yaban filmi en iyi belgesel film seçildi.

Emek ödülleri, İsmail Kalkan, Mustafa Uzunyılmaz, Meral Orhonsay ve Yusuf Sezgin'e, dostluk ödülü ise Mor Ufuklar filmine verildi.

Ödül törenine, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Salih Cora ve Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler katıldı.











