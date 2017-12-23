Trabzon'da turizm bürolarından en çok Körfez'den gelen turistler yararlandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da 2017'nin 11 aylık döneminde turizm danışma bürolarından 182 bin 644 yerli ve yabancı turist yararlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte beş noktada bulunan turizm danışma bürolarında ocak ve kasım ayları arasında 111 bin 936 yerli, 70 bin 708'i yabancı olmak üzere 182 bin 644 turiste hizmet verildi.

Turizm danışma bürolarındaki 30 personel, yabancı turistlere Türkçe, Arapça, İngilizce, Rusça ve Almanca hizmet veriyor. Bürolarda turistlerin gidecekleri yerin uzaklığından konaklayacakları ya da yemek yiyecekleri mekanlara kadar her türlü bilgi aktarılıyor.

Turistlere bu hizmetler, Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı, Trabzon Havalimanı'ndaki iç ve dış hatlar ile Atatürk Alanı ve Uzungöl'deki bürolarda sunuluyor.

Sümela Manastırı'ndaki büro 104 bin 522'si yerli, 42 bin 881'i yabancı olmak üzere 147 bin 403 kişinin başvurusu ile en çok müracaat edilen nokta oldu.

- "Turizm danışma büroları ön plana çıkıyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'u yılın 11 aylık döneminde 2 milyon 125 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Trabzon'un yılın 11 ayında turistlerin gözdesi olduğunu vurgulayan Ayvazoğlu, kentin ziyaretçilerine köfte ve balık ağırlıklı mutfağının yanı sıra dağ ve yayla turizmine yönelik pek çok alternatif sunduğunu ifade etti.

Ayvazoğlu, tanıtımlara da büyük önem verdiklerini belirterek, bu kapsamda turizm danışma bürolarının ön plana çıktığını dile getirdi.

Turizm danışma bürolarından isteyen herkesin faydalanabileceğini anlatan Ayvazoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlimize gelen yerli ve yabancı turistler, turizm danışma bürolarımıza müracaat ederek istedikleri her türlü bilgiye rahatlıkla ulaşabiliyor. Turizm danışma bürolarımızdan en çok Körfez ülkelerden gelen turistler yararlandı. Amacımız isteyen herkese istedikleri hizmeti en kısa sürede sunarak, gelecek yılın turizm potansiyelini artırmaktır."