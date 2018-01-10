Trabzon'daki Atatürk Köşkü'ne büyük ilgi

TRABZON (AA) - Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Köşkü, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un tarih, sanat, kültür ve turizm şehri olduğunu söyledi.

Trabzon'u geçen yıl 2 milyonu aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğine dikkati çeken Gümrükçüoğlu, kentin her mevsim turistlerin gözdesi olduğunu belirtti.

Gümrükçüoğlu, turizmden alınan payın giderek arttığına işaret ederek, "Trabzon'a gelen turist sayımız sürekli artıyor. Turistlerimiz dağ ve yaylalarımızın yanı sıra şehir merkezimizde de vakit geçiriyor. Bu kapsamda da Atatürk Köşkü, turistlerimizin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor." dedi.

Bu tarihi mekanın haftanın her günü ziyarete açık olduğunu vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Atatürk Köşkü'nü geçen yıl 242 bin 887 yerli, 31 bin 893 yabancı olmak üzere 274 bin 780 kişi ziyaret etti. Bu rakamın 2018'de daha da artacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, turizmi ve turistlerin memnuniyetini önemsediklerini ifade ederek, yeni sezonda turizme yönelik çalışmalara hız verdiklerini sözlerine ekledi.

- Atatürk Köşkü

Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk geldiği 15 Eylül 1924'te konakladığı Soğuksu Mahallesi'ndeki çam ormanları içerisinde yer alan köşkte, 19. ve 20. yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Büyük Önder'e ait tablolardan oluşan çeşitli etnografik eserler sergileniyor.

Atatürk, köşke üçüncü ve son ziyaretini yaptığı 10 Haziran 1937'de tüm mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış, mal varlığının bir listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için Başbakanlığa talimat vermişti.

Köşkte yer alan "Vasiyet Odası" isimli bölümde de Atatürk'ün mal varlığını armağan etmesiyle ilgili olarak, "Hayatımın hatırlayabildiğim en mutlu dakikalarını yaşıyorum. Yıllarca önce düşündüğüm bu işi Trabzon'da tamamlamak mukaddermiş." sözünün yer aldığı bir tabela bulunuyor.



