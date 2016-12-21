ANKARA (AA) - TRT Belgesel Ödülleri'nin dokuzuncusu için 28 Kasım'da başlayan başvurular, 3 Şubat'ta son bulacak.

TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TRT Belgesel Ödülleri ile amatör ve profesyonel belgesel filmcilerin desteklenmesi, bu türün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması, çeşitli ülkelerden farklı ve yüksek nitelikli eserlerin seyirciyle buluşmasının sağlanması, uzun vadede dünyanın her tarafından belgeselcilerin bir araya geleceği ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturulması amaçlanıyor.

Dokuzuncusu düzenlenecek TRT Belgesel Ödülleri için 28 Kasım'da başlayan başvurular, 3 Şubat'ta sona erecek. Başvuruların sona ermesiyle gerçekleştirilecek ön elemenin sonuçları ise 27 Şubat'ta açıklanacak.

Finale kalan filmler, halka açık ve ücretsiz gösterimlerle, yönetmenlerinin de katılımıyla 11-14 Mayıs'ta izleyicisiyle buluşacak. Gösterimlerle eş zamanlı yapılacak Seçici Kurul değerlendirmeleri sonrasında, 15 Mayıs'ta düzenlenecek törenle, kazananlara ödülleri takdim edilecek.

Yarışmaya, katılım koşullarını taşıyan herkes başvurabilecek. Ayrıca yarışmanın katılımı da ücretsiz olacak.

En iyi film ödülü "Ulusal Profesyonel" kategorisinde 45 bin lira, "Öğrenci Filmleri" kategorisinde ise 20 bin lira olarak belirlendi. "Uluslararası Yarışma"daki en iyi film ödülü ise 45 bin lira olacak. Bunların yanı sıra her kategoride 2 özel ödül verilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu ve ayrıntılı bilgileri "www.trtbelgesel.com" web adresinden edinebilecek.

Bu yıl 47 ülkeden 427 belgesel filmin katıldığı TRT Belgesel Ödülleri'ne, 2017'de de yurt içi ve dışından yoğun katılım bekleniyor.