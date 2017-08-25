TUGFO, Avrupa turnesine İstanbul konseriyle başladı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı'nın kurulmasını sağladığı ve 9 yıldır ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), bu seneki turnesine şef Cem Mansur yönetiminde İstanbul'daki konseriyle başladı.

TUGFO'nun Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeki (PSM) konsere, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, oyuncu Deniz Türkali, oyuncu Teoman Kumbaracı ve Lale Mansur katıldı.

Türkiye genelindeki konservatuvarlardan seçilen 79 genç müzisyenden oluşan TUGFO'nun İstanbul konserinde, Çaykovski'den Alexander Borodin'e, Richard Strauss'tan Antonin Dvorak'a kadar geniş bir repertuvar sahnelendi.

TUGFO tarafından ilk kez seslendirilen "Haydar Haydar" türküsü ise gecenin en beğenilen performansı oldu. Özkan Manav'ın Ali Ekber Çiçek'in icrasından esinlenerek düzenlediği ve Anadolu coğrafyasına özgü deyişlerden beslenen "Haydar Haydar", orkestranın çok sesliliği güçlendirdiği versiyonu büyük beğeni topladı.

- Hande Küden, İstanbul konserinin solistliğini üstlendi

TUGFO'da yetişen ve Deutsches Sinfonie Orchester Berlin'in baş kemancıları arasında yer alan Hande Küden, orkestranın İstanbul konserinin solistliğini üstlendi.

Küden, genç müzisyenlerle birlikte sergilediği performansıyla, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Orkestranın bu seneki repertuvarında, Alexander Borodin'den "Orta Asya Steplerinde", Richard Strauss'tan "Don Juan" senfonik şiiri, Ali Ekber Çiçek ve Ali Özkan Manav'dan "Haydar Haydar", Antonin Dvorak'tan senfonik çeşitlemelerin yanı sıra Çaykovski'nin keman konçertosu da müzikseverlere sunuldu.

Ayrıca konser öncesinde genç müzisyenler, müzik yoluyla sosyal bilinçlendirme çalışmalarından biri olan "Demokrasi Laboratuvarı"nda birlikte yaşama kültürünü, çok sesli müziğin çalışma ortamından örneklerle sanatseverlere aktardı.

- TUGFO Avrupa turnesine alkışlarla uğurlandı

Sabancı Üniversitesi'ndeki 3 haftalık yoğun kamp döneminin ardından hafızalara kazınan bir konsere imza atan TUGFO, 28 Ağustos'tan itibaren Almanya, Çek Cumhuriyeti ve İtalya'da önemli festivallerde sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Avrupa turnesine alkışlarla uğurlanan orkestra, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Berlin'deki en büyük gençlik festivali, "Young Euro Classic Music Festivali"ne katılacak olan TUGFO, Berlin konseriyle önemli bir çalışmaya imza atacak.

TUGFO, 28 Ağustos'ta "Young Euro Classic Festivali Konseri" ile Almanya'da, 30 Ağustos'ta "Kromeriz Konseri" ile Çek Cumhuriyeti'nde, 31 Ağustos'ta "Litomerice Konseri" ile Çek Cumhuriyeti'nde, 1 Eylül'de "Prag Konseri" ile Çek Cumhuriyeti'de, 3 Eylül'de "Verona Konseri" ile İtalya'da, 4 Eylül'de "Venedik Konseri" ile İtalya'da ve 6 Eylül'de "Imola Konseri" ile İtalya'da müzikseverlerle buluşacak.