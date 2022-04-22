TÜM ACILARIMIZDAN KURTULMANIN YOLU “BIRAKMAK” OLABİLİR Mİ?

Amerikalı psikiyatrist David R. Hawkins dünya çapında yazar, bilinç araştırmacısı ve aydınlanma uzmanı olarak tanınmaktadır. Dr. Hawkins hayatını insanlığın acılarını dindirmenin yollarını aramaya ve bunları insanlarla paylaşmaya adamış, uzun yıllar klinik psikiyatri alanında çalışmış ve onlarca kitap yazmış bir psikiyatristtir. Klinik psikiyatri alanında çalıştığı yıllar boyunca, tanıdığı hastalar ve ilgilendiği vakalar onu aynı soruları sormaya itmiştir: “İnsanın bu kadar acı çekmesinin nedeni nedir ve bu acılar nasıl dindirilir?” Bu sorulara yanıt ararken, ileri düzey farkındalık ve aydınlanmaya giden yoldaki tüm tecrübe ve öğretilerini onlarca kitap yazarak paylaşmıştır. Bırakmak: Teslimiyete Giden Yol ise yazarın 2012 yılında ölümünden önce tamamladığı tüm bilgisinin özünü paylaştığı en büyük eseri ve son kitabıdır.

Dr. Hawkins, önceki kitaplarında daha çok aydınlanma üzerine yoğunlaşırken Bırakmak: Teslimiyete Giden Yol kitabında aydınlanmanın önünde engel oluşturan iç blokajlarımızdan nasıl kurtulacağımıza dair bir tekniği, yani “Bırakmak (Letting Go)” kavramını ve “teslimiyeti” anlatıyor. Yazar bırakmanın; fiziksel sağlık, yaratıcılık, finansal başarı, duygusal iyileşme, mesleki doyum, ilişkiler, cinsellik ve ruhsal gelişim gibi hayatımızın tüm alanlarında bizi iyileştirecek yegâne şey olduğunu söylüyor.

Özellikle modern çağda yaşamımız ne yazık ki kaygılar, korkular, stres ve gerginlik, hastalıklar, negatif duygular ve asla gerçekleşmeyen beklentilerle sürüp gidiyor. İyi ve sağlıklı hissedebilmek, tüm bu sıkıntılardan kurtulmak, hayalimizdeki yaşama sahip olmak için ise çok farklı yerlerde çözüm arıyoruz. Kimimiz tüm şifa yollarını denese de asla aradığı şeyi bulamıyor. Dr. Hawkins, bırakma tekniğini ve teslimiyet mekanizmasını anlattığı Bırakmak: Teslimiyete Giden Yol kitabında bize asıl aradığımızın her zaman gözümüzün önünde olduğunu söylüyor. Hayatı mutlulukla yaşayabilmek için çareyi uzak diyarlarda ya da öğretilerde aramamız gerekmiyor. Özgürleşmenin ve mutlu bir hayat sürmenin anahtarı zaten elimizde. Yapmamız gereken tek şey bırakmanın ne kadar kolay ve özgürleştirici olduğunu görebilmek. Bunu yapmak için ise önümüzde kendimizden başka engel yok…

Bırakmak: Teslimiyete Giden Yol; ruh sağlığı, psikoloji, tıp, kendi kendine yardım, bağımlılıktan kurtulma ve ruhsal gelişim alanlarında çalışan herkes için paha biçilmez bir kaynak.

Bırakmak: Teslimiyete Giden Yol

Dr. David R. Hawkins

336 sayfa, Kişisel Gelişim/Psikoloji, Günçe Yayınevi - gunceyayinevi.com

Ayrıntılı bilgi için iletişim:

Simay Uygur 0554 441 41 56/ ofis: 0212 441 0900

Kitap Hakkında Ne Dediler

Sizlere Dr. Hawkins’in mutlaka kütüphanenize eklemeyi düşünmeniz gereken bir kitabını önermek istiyorum: Bırakmak… Bırakmak, daha bilinçli bir hayat yaşamaktan bizi alıkoyan engelleri fark etmek ve onları ortadan kaldırmak için harika bir rehber… Gerçekten hayatınızı değiştirecek bir kitap. - Louise Hay, Amazon Review

Teslimiyet ne demektir? Herhangi bir anda olumsuz duygulardan arınmış olma durumu ve böylece yaratıcılığın ve doğallığın herhangi bir engelle ya da içsel çatışmayla karşılaşmadan tezahür edebilmesidir. İçsel çatışmalardan ve beklentilerden uzak olmak, hayatımızdakilere de en büyük özgürlük fırsatını vermek demektir. - Dr. David R. Hawkins

Bırakmak, hepimizin sahip olduğu ve bizi daha bilinçli bir hayat yaşamaktan alıkoyan engelleri kaldırmanıza yardımcı olacak bir rehber, gerçekten hayat değiştiren bir kitap. Birçoğumuz, hayatımız üzerinde derin bir etkisi olmasına rağmen, “bırakma” konusunda sorun yaşıyoruz. -Wayne Dyer

Derin bir kitap. Hayatım boyunca tekrar tekrar okuyacağım. Eğer herkesin okumasını istediğim bir kitap önermem gerekseydi, bu kitap Bırakmak olurdu. -Lisa J. Shultz, Goodreads

Psikiyatrist Dr. David R. Hawkins (1927-2012, ABD)

Bilinç alanında öncü bir araştırmacı olmasının yanı sıra yazar, öğretim görevlisi, klinisyen, hekim ve bilim adamı olarak ünlenen Dr. Hawkins 1927-2012 yılları arasında yaşamıştır. İnsan acısını ve sıkıntısını hafifletmek için girdiği tıp alanında bir doktor olarak yaptığı çalışmalarla öncü kabul edilmektedir. Sağlık, şifa, iyileşme, modern yaşamda maneviyat, bilinç araştırmaları ve meditasyon alanlarındaki çalışmalarıyla belgesel filmlerde, dergilerde ve radyo röportajlarında yer almış ve klinik buluşları Amerika’da birçok TV programına konu olmuştur. 1970’lerde Şizofreni Dergisi Yayın Kurulu ve New York’ta yer alan Tutumsal Şifa Merkezi dâhil olmak üzere birçok psikiyatrik kuruluşun ortak kuruculuğunu üstlenmiştir. 1973'te Nobel Ödüllü kimyager Linus Pauling ile birlikte psikiyatride çığır açan Ortomoleküler Psikiyatri’nin ortak yazarlığını yapmıştır. Spiritüel Araştırmalar Enstitüsü’nün kurucu direktörü (1983) olan Hawkins, North Nassau Akıl Sağlığı Merkezi’nde Tıbbi Direktör (1956–1980) ve Long Island’daki Brunswick Hastanesi’nde (1968–1979) Araştırma Direktörü olarak görev almıştır. Kore’de aldığı “Rae Ryeong Seon Kak Tosa” unvanı (Aydınlanmaya Giden Yolun En Büyük Öğretmeni), “İnsan Acılarının Hafifletilmesine Paha Biçilmez Katkı” için Huxley Ödülü, Amerikan Tabipler Birliği tarafından “Doktorlar Takdir” Ödülü, Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından “50 Yıllık Seçkin Yaşam Üyesi” unvanı Dr. Hawkins’in aldığı ödül ve unvanlardan yalnızca bazılarıdır.

Kapak Arkası

Dünyanın en ünlü, gelişmiş farkındalık ve aydınlanma uzmanı olan Psikiyatrist Dr. David R.

Hawkins’in BIRAKMAK, Teslimiyete Giden Yol kitabı bize duygularımızın esiri olmaktan,

hayatımızı yönlendiren arzu ve beklentilerle savaşmaktan, hayatımızı zorlaştıran stres ve

hastalıklardan Bırakma Tekniği (Letting Go) ile nasıl kurtulabileceğimizi anlatan eşsiz bir

rehber.

Yazarın onlarca yıl devam ettirdiği klinik psikiyatri çalışmalarının ana amacı, insan ıstırabını

tüm biçimleriyle dindirmenin en etkili yollarını aramak olmuştur. Bu konuda bulduğu

gerçekleri kitapları yoluyla paylaşan yazarın, bu ıstırabı dindirmenin ve blokajları kaldırmanın

en etkili yolu olarak bulduğu bırakma mekanizmasını anlattığı kitabı BIRAKMAK onlarca

kitabı arasında ulusal ve uluslararası çapta en ünlü çok satanıdır. Dr. Hawkins, bırakma

tekniğini ve teslimiyet mekanizmasını anlattığı bu kitabında bize asıl aradığımızın her zaman

gözümüzün önünde olduğunu söylüyor. Hayatı mutlulukla yaşayabilmek için çareyi uzak

diyarlarda ya da öğretilerde aramamız gerekmiyor. Özgürleşmenin ve mutlu bir hayat

sürmenin anahtarı zaten elimizde. Yapmamız gereken tek şey bırakmanın ne kadar kolay ve

özgürleştirici olduğunu görebilmek. Bunu yapmak içinse önümüzde hiçbir engel yok,

kendimizden başka…

BIRAKMAK, Teslimiyete Giden Yol; ruh sağlığı, psikoloji, tıp, kendi kendine yardım,

bağımlılıktan kurtulma ve ruhsal gelişim alanlarında çalışan herkes için paha biçilmez bir

kaynak.