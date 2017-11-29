Tunceli'de 80 köy yolu ulaşıma kapandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle 80 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de kent genelinde kar yağışının aralıklarla devam ettiğini söyledi.

Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğunu belirten Yıldırım, şunlar kaydetti:

"Ovacık, Pülümür, Hozat, Pertek ve Nazımiye ilçelerinde yer yer kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışına bağlı olarak bu ilçelerimizde 80 köy yolumuz ulaşıma kapandı. Ekiplerimiz kar yağışı olan bölgelerde kontrollerini sürdürüyor. Şu ana kadar yaşamı olumsuz etkileyecek bir durum yok. Ekiplerimizi karla mücadele çalışması için hazır bekletiyorduk. Kar yağışıyla beraber karla mücadele çalışmalarına başladık. Kar yağışının durmasının ardından hızlı bir şekilde ulaşım sağlanamayan tüm köy yollarımızda karla mücadele çalışmamızı tamamlayacağız. Karla mücadele çalışmalarımızı her yıl olduğu gibi önceliği grup köy yolları, güvenlik yolları, taşımalı eğitim sağlanan yollar ve acil hastası olan yerleşim yerleri şeklinde yapacağız."

Muhabir: Haydar Toprakçı