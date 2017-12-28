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Tunceli'de yeni yıl öncesi "Gağan" etkinliği

- Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sonel: - "Yeni yılın hem Tuncelimize hem memleketimize sağlık, mutluluk, huzur, güzellik getirmesini diliyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah"

Tunceli'de yeni yıl öncesi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, her yıl belediye tarafından yeni yılı kutlamak için yapılan "Gağan" etkinliği düzenledi.

Tunceli Belediyesi önündeki Gağan etkinliği, Alevi dedesi Mehmet Halis'in duasıyla başladı.

Etkinliğe katılan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Yeni yılın hem Tuncelimize hem memleketimize sağlık, mutluluk, huzur, güzellik getirmesini diliyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen hainlere de fırsat vermesin inşallah. Hayırlısı olsun." dedi.

Halis ise yeni yılın hayırlı, bereketli, sağlıklı ve huzurlu geçmesi temennisiyle Gağan etkinliği düzenlendiğini, Gağan'ın her yıl çeşitli etkinliklerle kutlandığını ifade etti.

Yeni yılın ülkeye güzellikler getirmesini dileyen Halis, "Bizler yeni yılı güzellik, sevgi, barış, dua ve lokmayla karşılarız. Gağan etkinliğinin yeni yılda ülkemize, insanlığa barış getirmesini diliyoruz. Bu hizmeti düzenleyen canların da Hak yardımcısı olsun." dedi.

Etkinlikte vatandaşlara lokma dağıtan Sonel, esnafı gezerek vatandaşların yeni yılını kutladı.

Etkinlik Sonel ve beraberindekilerin vatandaşlarla halay çekmesiyle sona erdi.

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TunceliTunceli BelediyesiTunceli Valisi Ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel
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