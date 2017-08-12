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Tunceli'deki orman yangınları

- CHP Tunceli Milletvekili Erol: - "Tunceli'den Türkiye'ye sesleniyorum ve diyorum ki artık yeter. Gelin siyaset kurumu olarak sorumluluklarımızı üstlenelim. Artık analar ağlamasın, güvenlik güçleri şehit olmasın, sivil insanlar ölmesin, ormanlar yakılmasın, ülkemize barış ve huzur istiyoruz"

Tunceli'deki orman yangınları

TUNCELİ (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, "Tunceli'den Türkiye'ye sesleniyorum ve diyorum ki artık yeter. Gelin siyaset kurumu olarak sorumluluklarımızı üstlenelim. Artık analar ağlamasın, güvenlik güçleri şehit olmasın, sivil insanlar ölmesin, ormanlar yakılmasın, ülkemize barış ve huzur istiyoruz." dedi.

Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'nda bazı ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşların katılımıyla basın açıklaması yapan CHP Milletvekili Erol, Tunceli'de güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasındaki çatışmalar sonrasında ormanlık alanda çıkan örtü yangınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erol, basın açıklaması yapmasındaki amacının yanan ormanlarla birlikte doğanın yaşam hakkını savunmak olduğunu belirterek, "İnsan yaşamı da kutsaldır, doğanın yaşamı da kutsaldır. Doğada yaşayan tüm canlıların yaşamı kutsaldır. Biz yaşam hakkını önemseriz, yaşam hakkı bizim için kutsal bir değerdir. Dün Necmettin (Yılmaz) öğretmenin yaşam hakkına nasıl sahip çıktık ve yürüdüysek, bugün Dersim'de, Tunceli'de ormanlarımızın yakılmasına, canlılarımızın, hayvanlarımızın katledilmesine, onların da yaşam hakkına sahip çıkarak açıklama yapıyoruz." diye konuştu.

- "Güvenlik güçleri şehit olmasın, sivil insanlar ölmesin"

Doğaya sahip çıkılması için gerekli girişimleri yaptıklarını anlatan Erol, şunları kaydetti:

"Tunceli'de hiçbir şartta ve koşulda ormanlarımızın yanmasını ve ormanlarımızın yanmasına müdahale edilmemesini kabul etmiyoruz. Ormanların kasıtlı yakılması vatana ihanettir ve ormanların kasıtlı söndürülmemesi görev suistimalidir. Çünkü bu ormanlar yalnızca Tunceli'nin ve Tuncelililerin ormanı değil, bu ormanlar Türkiye'nin ve Türkiye'de yaşayan 80 milyonun milli servetidir. Biz burada ülkemiz adına milli servetimize de sahip çıkıyoruz ve buradan yetkilileri uyarıyoruz, bir an önce müdahale edin. Dersim'de bir tek ağacın yanmasına, bir tek böceğin ölmesine müsaade etmeyiz, bunun için ne gerekiyorsa yapacağız.Tunceli'den Türkiye'ye sesleniyorum ve diyorum ki, artık yeter. Gelin siyaset kurumu olarak sorumluluklarımızı üstlenelim. Artık analar ağlamasın, güvenlik güçleri şehit olmasın, sivil insanlar ölmesin, ormanlar yakılmasın, ülkemize barış ve huzur istiyoruz."

Katılımcılar, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Gürsel ErolOrman YangınlarıTunceli
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