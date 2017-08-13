Tunceli'deki orman yangınları

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, aralarında HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün de olduğu bir grup, kentte çıkan bazı yangınlara müdahale edilmediğini ileri sürerek, protesto düzenledi.

Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'nda bir araya gelen ve milletvekili Önlü'nün de yer aldığı gruptakiler, ellerindeki tırmık ve küreklerle Seyit Rıza Meydanı'na yürümek istedi.

Bekir Şenli Sokak'tan Okullar Caddesi'ne geçip meydana yürümek isteyen gruptakiler, Tunceli İl Emniyet Müdürülüğü ekiplerince izinsiz yürüyüş yaptıkları gerekçesiyle durduruldu.

Gruptakiler, polisin yürüyüşe izin vermemesi üzerine Sanat Sokağı'na döndü.

Kentte çıkan ve terör örgütüne yönelik operasyonlar sebebiyle müdahale edilemediği belirtilen bazı yangınların söndürülmesini isteyen gruptakiler, yaptıkları basın açıklamasının ardından dağıldı.