Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Tuncelili çocukların pizza keyfi

- Tuncelili 70 çocuk, düzenlenen organizasyonda Kanada'da pizzacılık yapan Zeynel Arı'nın hazırladığı pizzalardan yedi - Vali Sonel: - "Biz Tunceli'mizin böyle güzelliklerle Munzur'uyla balıyla doğal güzellikleriyle birbirinden değerli iş adamlarımızla anılmasını istiyoruz"

Tuncelili çocukların pizza keyfi

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kentteki yetim ve öksüz 70 çocuğu, Kanada'nın Toronto kentinde pizzacılık yapan Tuncelili Zeynel Arı ile bir araya getirerek pizza ikram etti.

Kent merkezindeki bir lokantada düzenlenen organizasyon kapsamında Vali Sonel, buluştuğu ve hediye verdiği çocuklarla bir süre sohbet etti.

Sonel, yaptığı açıklamada, Zeynel Arı'nın Kanada'da yaşayan Tuncelili ünlü bir pizzacı olduğunu belirtti.

Tunceli'nin terörle anılmasını istemediğini ifade eden Vali Sonel, şöyle devam etti:

"Bugün yetim ve öksüz çocuklarımızla beraber bir aradayız. Zeynel Arı'nın ellerine sağlık. Zeynel Arı Tunceli'mizi en güzel şekilde tanıtıyor zaten kendisi. Biz Tunceli'mizin böyle güzelliklerle Munzur'uyla balıyla, doğal güzellikleriyle böyle birbirinden değerli iş adamlarımızla anılmasını istiyoruz. Zeynel Arı'ya ve mekanını bize açan iş yerine, çalışanlarına teşekkür ediyoruz."

Pizzacı Zeynel Arı da Kanada'daki işyerinde pek çok ünlüye pizza yaptığını anlattı.

Memleketine tatil için geldiğini ve etkinlikte çocuklara pizza yapmaktan mutlu olduğunu belirten Arı, "Bugün de memleketimizde Valiliğimizin büyük katkılarıyla çocuklar için pizza yapıyoruz. Sayın Valimiz bu konuda gerçekten çocukları düşündü. Tuncelili çocukların pizzayı tatmaları için böyle bir etkinlik yaptık ve ümit ediyorum çocuklarımız sevinir, mutlu olurlar. Amacımız çocuklar mutlu olsun." dedi.

Tuncelili pizzacı Arı, daha sonra özel olarak hazırladığı pizzalardan ikram etti.

Etkinliğe, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Vali Yardımcısı Selami Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur bazı kurum müdürleri ve çocuklar katıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çocuklarPizzaTunceliTunceli Valisi Ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5