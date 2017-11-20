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Tunuslu modacı Alaia'nın cenaze töreni

- Dünyaca ünlü modacı Alaia'nın cenaze törenine birçok sanatçı ve devlet adamı katıldı

Tunuslu modacı Alaia'nın cenaze töreni

TUNUS (AA) - Fransa'da hayatını kaybeden dünyaca ünlü modacı Azzedine Alaia, ülkesi Tunus'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Tunus'un kuzeyindeki Sidi Busaid beldesinin mezarlığında düzenlenen cenaze törenine, Alaia'nın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Tunus Kültür Bakanı Muhammed Zeynel Abidin, Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Riyad Muahhar, Nahda Hareketi Partisi Milletvekili Hüseyin Ceziri, Fransa'nın Tunus Büyükelçisi Olivier Poivre d'Arvor ve ABD'li model Naomi Campbell'ın da aralarında olduğu birçok sanatçı ve devlet adamı katıldı.

Milletvekili Ceziri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alaia'nın tasarımları ve kreasyonlarıyla Tunus'u dünya çapında onurlandırdığını söyledi.

Tunuslu modacı Azzedine Alaia'nın önceki gün Fransa'nın başkenti Paris'te 77 yaşında hayatını kaybettiği bildirilmiş, ancak ölüm sebebine ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

- Azzedine Alaia kimdir?

Tunus'un başkentinde 1940 yılında dünyaya gelen Alaia, ülkesinde güzel sanatlar fakültesinden mezun olduktan sonra kariyerinin başlangıcında Paris'te birçok moda evinde çalıştı.

Paris'te 1980'li yıllarda şöhreti yakalayan Alaia'nın kreasyonları Fransa, İtalya ve ABD'de sergilenirken, ünlü modacı, Janet Jackson, Lady Gaga, Madonna, Victoria Beckham ve Rihanna gibi dünyaca ünlü yıldızlar için özel tasarımlar üretti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama ve Ürdün Kraliçesi Ranya da Alaia'nın tasarımlarını tercih eden ünlüler arasında yer almıştı.



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Azzedine AlaiaModacıTunus
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