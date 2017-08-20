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Tunus'ta "Kudüs ve Aksa" etkinliği

TUNUS (AA) - Tunus Öğrenci Birliği ve İngiltere merkezli Beyt el-Makdis Hayır Kurumu, başkent Tunus'ta Kudüs ve Mescid-i Aksa etkinliği düzenledi.Filistin İçin Gazeteciler Derneği ile Tunuslu sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği...

Tunus'ta

TUNUS (AA) - Tunus Öğrenci Birliği ve İngiltere merkezli Beyt el-Makdis Hayır Kurumu, başkent Tunus'ta Kudüs ve Mescid-i Aksa etkinliği düzenledi.

Filistin İçin Gazeteciler Derneği ile Tunuslu sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği etkinliğe çok sayıda öğrenci ve Filistin davasına gönül vermiş Tunuslu katıldı.

Tunus Öğrenci Birliği Genel Sekreteri Necmeddin el-Falihi, yaptığı açıklamada, etkinlikle Filistin meselesinin hafızalardaki yerini korumayı hedeflediklerini söyledi.

İngiltere'de yaşayan Filistinli gazeteci Adnan Humeydan, amaçlarının, Filistin meselesini ümmetin kalbinde taze tutmak olduğunu ifade etti. Humeydan, Arap halkları her ne kadar kendi ekonomik sorunlarıyla boğuşsa da Filistin meselesinin merkeziliğini yetirmediğini dile getirdi.

Nahda Hareketi Partisi'nden milletvekili Minye bin İbrahim ise ülke tarihinde ilk defa, parlamentoda Filistin komitesi kurulması teklifi getirildiği bilgisini paylaştı.

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"Kudüs Ve Mescid-i Aksa"Tunus
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