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Turistler en çok Mevlana Müzesini gezdi

Konya'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi, 2016'da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği müze oldu.

Turistler en çok Mevlana Müzesini gezdi

KONYA (AA) - Milyonların "gel" çağrısına koştuğu Hazreti Mevlana'nın kabrinin bulunduğu Mevlana Müzesi, geride kalan yılda 2 milyon 429 bin 31 ziyaretçi ile İstanbul'daki Topkapı ve Ayasofya müzelerinin de önüne geçerek birinci sırada yer aldı.

Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan Mevlana Müzesi, 2016'da çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Ziyaretçi yoğunluğunun her yıl arttığı Mevlana Müzesi, 2014'de 2 milyon 89 bin 41, 2015 yılında da 2 milyon 571 bin 267 kişiyle kendi rekorunu kırdı. Geçen yıl müze ve ziyaretçi sayısında il bazında ise Konya, İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldı.

Konya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlana Müzesi'nin 2016'da da binlerce kişiyi ağırladığını söyledi.

"Mevlana Müzesi bu yıl (2016) 2 milyon 429 bin 31 ziyaretçi ile Topkapı ve Ayasofya müzelerinin de önüne geçerek ziyaretçi sayısı bakımından Türkiye'deki müzeler arasında birinci sırada yer aldı." diyen Yarar, şöyle devam etti:

"Müzeyi geçen yıl (2015) Şeb-i Arus törenlerinin gerçekleştirildiği 7-17 Aralık tarihlerinde 83 bin 94 kişi ziyaret ederken, bu yıl (2016) aynı dönemde 72 bin 878 kişiyi misafir ettik. İlimiz ve müzemizin ziyaretçi sayısını artırabilmek için gerek sektör temsilcileri, gerekse bazı kamu kurum ve kuruluşları ile görüşmelerimizi sürdürüp, ulusal ve uluslararası birçok fuarı yakından takip ediyoruz. Öte yandan Hazreti Mevlana'nın öğretilerinin daha fazla kitleye ulaşabilmesi amacıyla önümüzdeki günlerde üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruşlarının yer alacağı geniş kapsamlı istişare toplantıları düzenlemeyi planlıyoruz."

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