Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Burak Sadıç gaziantepspor yandex
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

Turizmde 1,5 milyar dolar bayram geliri beklentisi

- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman: - "Bayram tatili dolayısıyla 1,5 milyon turist ve 1,5 milyar dolar gelir elde edilmesini bekliyoruz"

Turizmde 1,5 milyar dolar bayram geliri beklentisi

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, bayram tatili dolayısıyla 1,5 milyon turist ve 1,5 milyar dolar gelir elde edilmesini beklediklerini söyledi.

24. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin açılışı için geldiği Antalya'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Yayman, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin turizm sektörü açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Turizmcilerin geçen senenin yaralarını sardığını dile getiren Yayman, "Geçen seneki olumsuz olayları hatırlamak bile istemiyoruz. Bu sene rakamlar çok iyi. 2014 yılı rakamları henüz yakalanmasa bile geçen yılın çok üstünde turist sayısı var." diye konuştu.

Bayram tatilinde otellerin dolu olacağını ifade eden Yayman, "Bayram tatili dolayısıyla 1,5 milyon turist ve 1,5 milyar dolar gelir elde edilmesini bekliyoruz." dedi.

Antalya'da turizm çeşitliliği için yapılan çalışmalara değinen Yayman, Hindistan'la ilgili düğün turizmi konusunda önemli teşebbüslerde bulunulduğunu, Çin'den de turist getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

- Turizm şurası toplanacak

Turizmde ürün ve pazar çeşitliliğinin önemine vurgu yapan Yayman, şunları kaydetti:

"Sadece Rusya, Almanya değil, aynı zamanda Hindistan, Çin ve Arap turistleri de Türkiye'ye getirmeyi önemsiyoruz. Kasım ayı içerisinde Ankara'da turizm şurası yapacağız. Bakanımızın başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla şurada bu sorunların hepsini ele alacağız."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntalyaBayram TatiliHüseyin YaymanKültür Ve Turizm Bakan YardımcısıTurist Beklentisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5