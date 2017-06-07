TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ- Sümela, Uzungöl, Ayder, Kafkasör, Macahel, Kadırga, Çakırgöl, Karaca Mağarası ve Giresun Kalesi gibi turizm destinasyonları ile uluslararası marka haline gelen Doğu Karadeniz, kolay ulaşım ve artan yatırımlar sayesinde gelişen konaklama imkanlarıyla ilgi görüyor.

Sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra yeşilin binbir tonuyla kaplı yaylaları, zengin kültürel, tarihi ve yöresel ögeleriyle dikkati çeken bölge, yöre insanının samimiyetiyle de turizmde ön plana çıkıyor.

Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistler başta olmak üzere her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Doğu Karadeniz, son birkaç yılda turizme dönük yapılan 4-5 yıldızlı otel yatırımlarıyla 7 bin yatak kapasitesine ulaşarak turizmin parlayan yıldızı haline geldi.

Ziyaretçilerine deniz, dağ ve yayla turizminin yanı sıra pek çok alternatif sunan bölge, yapılacak tanıtım çalışmaları ve yeni yatırımlarla turizmden daha fazla pay almak istiyor.

- "Turist sayısının artması, yatırımların artmasını da beraberinde getirdi"

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz'in yüzyıllar boyunca bölgesel bir ticaret ve ulaşım merkezi olduğunu ve birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bölgenin turizmde de önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Adıyaman, "Bölgenin Sümela, Ayder, Uzungöl, Kafkasör, Macahel, Kadırga, Çakırgöl, Karaca Mağarası, Giresun Kalesi gibi artık uluslararası marka haline gelmiş birçok turizm destinasyonu var. Artan yatırımlarla gelişen konaklama imkanları, farklı ülkelere yapılan doğrudan uçak seferleriyle kolay ulaşım olanakları ve yöre insanının samimiyeti, turizm sektörünü bölgenin en önemli ekonomik faaliyetlerinden biri haline getirdi." dedi.

Adıyaman, bölgeyi en çok Körfez ülkelerinden gelen turistlerin ziyaret ettiğine dikkati çekerek, bölgede 2010'da 30 bin olan Körfez ülkeleri turist sayısının, geçen yıl itibarıyla 500 bini aştığını ifade etti.

Trabzon ve Ordu'dan Körfez ülkelerine doğrudan seferlerin düzenlenmesi için yoğun çaba sarf edildiğini dile getiren Adıyaman, böylece bölgenin Körfez kökenli turistler tarafından İstanbul'dan sonra Türkiye'de en çok tercih edilen destinasyon haline geldiğini, turist sayısının artmasının, turizm sektöründe yatırımların artmasını da beraberinde getirdiğini belirtti.

- "Her geçen yıl turizmde daha da ön planda olmayı hedefliyoruz"

Adıyaman, Doğu Karadeniz için yatırımların önemli olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Son birkaç yılda Doğu Karadeniz'de, içinde marka zincir otellerin de olduğu önemli 4 ve 5 yıldızlı otel yatırımları dahil, konaklamada yaklaşık 500 milyon liranın üzerinde yatırım tutarına ve 7 bin yatak kapasitesine ulaşıldı. Yapılan fuar ve çeşitli organizasyonlar aracılığıyla özellikle yabancı yatırımcılarımız, bölgemize büyük ölçekli yatırım yapma kararı aldı. Yatırımların tamamlanmasıyla Doğu Karadeniz, turizmde parlayan bir yıldız olmaya devam edecek ve daha da önemlisi bu yatırımlar sonraki yatırımlar için de referans rolü üstlenecektir."

Doğu Karadeniz'in ziyaretçilerine alternatif turizme yönelik çok sayıda seçenek sunduğuna dikkati çeken Adıyaman, DOKA olarak kültür, sağlık, eko, macera turizmi gibi alanları geliştirmenin ve öne çıkan turizm destinasyonlarının sayısını artırmanın gayretinde olduklarını vurguladı.

Adıyaman bu kapsamda verdikleri destekler ve yapılan yeni yatırımlarla turizmden daha fazla pay almak için çaba sarf ettiklerini belirterek, her geçen yıl turizmde daha da ön planda olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.



