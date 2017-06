Türk baletler dünyaya açıldı

SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada, Türkiye'de çok iyi baletler yetiştiğini belirterek, "Baletlerimizin bazıları, altın madalya sahibi, dünya çapındaki merkezlerde dans ediyor." dedi.

Ada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, opera ve baleye olan ilginin giderek arttığını, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya'nın ardından Türkiye'deki 6. Devlet Opera ve Balesinin Samsun'da 9 yıl önce hizmet vermeye başladığını söyledi.

Türkiye'de opera ve baleler çoğalırken sanatçı ihtiyacının da doğduğuna işaret eden Ada, gerek özel kurslarla, eğitim kurumlarıyla gerek kendi açtıkları kurslarla opera ve baleye sanatçı kazandırdıklarını anlattı.

- Başarılı Türk baletler yetişiyor

Daha önce opera ve balede görev alacak balet bulmakta sıkıntı çektiklerini ve balet ihtiyacını yabancı baletlerle karşıladıklarını anlatan Ada, son yıllarda dansa olan ilginin artmasıyla çok başarılı Türk baletlerin yetiştiğini vurguladı.

Devlet Opera ve Balesi bünyesinde çok başarılı Türk baletler olduğunu söyleyen Ada, "Artık her kesimden ve kültürden aile çocuklarını bale kurslarına gönderiyor. Eskiden bu kadar imkan yoktu şimdi 6 ilde Opera ve Bale var. Her ilde açılan kurslarda sembolik ücretler alınıyor. Balet konusuna gelince, dünyanın en iyileri Türkiye'de var. Bunların bazıları altın madalyalıdır. Her sene mutlaka madalyalar alıyorlar. Genellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük illerde yaşıyorlar, dünya çapındaki merkezlerde dans ediyorlar. Özellikle baletlerimiz çok değerli çünkü onlar altın madalyalar alabilecek kadar harika." ifadelerini kullandı.

Dansın insanlık tarihi kadar eski olduğunu vurgulayan Ada, şöyle konuştu:

"İnsan olmanın en önemli ölçülerinden biri müzikle beraber hareket edebilmektir. En eski insan toplulukları mağara devrinde başlamış günümüzde de devam etmektedir. Bunlar ölçülü zerafet içinde en güzel şekliyle seyirciye müzik eşliğinde sunulabilmesi dünyada bir sanat haline dönüşmüş. Bu sanat 10 binlerce yıldır gelişe gelişe bugün devlet opera ve balesinin medarıiftiharı bir sanat olarak sunulmaktadır. Adımız da öyle opera ve bale. İlla balerin veya balet olma zorunluluğu yoktur ama vücudunuzu terbiye eden bir iştir. Spordan da daha çok terbiye eder. Sebebi çok basit. Müzikle uygun iş yapmanız lazım. Genel olarak sporda müzik yok. Bazı alanlara koydular şimdi. Ama bale müziğin üstüne yapıldığı için bütün hareketlerinizin müzikle beraber senkronize olması lazım. Bu insanı ciddi bir şekilde terbiye eden bir şeydir. İnsan eğitiminin en önemli ölçülerinden biri vücudunu senkronize olmuş bir müziğe oturtabilmektir. Birlikte hareket etme imkanı doğmaktadır. Çok büyük bir sanattır."

Toplumda baleye karşı çok ciddi bir istek olduğunu, kötü örneklere bakılmaması gerektiğini ifade eden Ada, ülkenin birçok noktasında bale kursları açıldığını anlattı.

- Türk baletler yurt dışında da Türkiye'yi temsil ediyor

Ankara Devlet Opera ve Balesi Bale sanatçısı Kuzey Kıyıcan (33), 23 yıldır bale ile uğraştığını belirtti.

Amerika'da 17 yıl önce Kirov Akademi'den burs aldığını, 3 yıl süren eğitiminin ardından Güney Kore'nin Seul kentindeki Universal Bale Campani'ye davet edildiğini, burada 6 yıl dans ettiğini anlatan Kıyıcan, burada klasik ve neo klasik danslar yaparak başarılı koreograflarla çalışma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Kıyıcan, 2002 yılında Amerika gençler bale yarışmasında finale kadar yükseldiğini anımsatarak, 2009 yılında Türkiye'ye geri döndüğünü ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde dans etmeye başladığını dile getirdi.

Türk insanının baleye yetenekli olduğunu her jenerasyonda çok değerli dansçılar olduğunu vurgulayan Kıyıcan, "Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmiş değerli dansçı arkadaşlarımız var. Gördüğüm kadarıyla özel bale okulları kapsamında aileler tarafından baleye büyük bir ilgi var. Genç yaşta çocuklarının yürüyüşlerinin değiştiğini fark ederek bu eğitimlere devam ediyorlar." dedi.

Kıyıcan, dansçı adaylarının daha çok konservatuvarlara yönelerek profesyonel balet ve balerin olabileceğini hatırlattı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi Baş Koreografı Cankat Özer (36) ise baba mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bale eğitimine 92 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarında başladığını 1998 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarına geçiş yaptığını anlatan Özer, Devlet Opera Balesi bünyesinde 2000 senesinde profesyonel dans yaşamıma başladığını, 2003'te baş dansçı olarak görev yaptığını ancak geçirdiği sakatlıklar ve operasyonlar sonrası aktif dans yaşamına direktör olarak sürdürdüğünü belirtti.

Yurt içi ve yurt dışında katıldığı gala ve festivallerde yaklaşık bin 200 civarında performans sergilediğini ve çeşitli dereceler aldığını ve Türkiye'yi temsil ettiğini belirten Özer, "Son 10 yılda bale çok gelişti. Tan Sağtürk Türk balesine çok büyük katkı sağladı. Büyük bir gelişim var. Dansçı sayısı kadrosu açısından. Profesyonel kısma geçtiğimiz zaman devlet opera ve balesi ile konservatuvar kısmına baktığımız zaman değişkenlik gösterebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve yurt dışına bağlı bale okulları ve özel kurslar var. Bu konuda daha fazla tanıtım yapıp daha çok dansçıya sahip olabilir çok daha büyük projeler ve eserler çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.

- Opera ve balelerde kadın sanatçıların oranı yüzde 44,9 oldu

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin opera, bale, orkestra, koro ve topluluk istatistiklerini 1 Haziran'da açıkladı.

Buna göre, Opera ve Bale Genel Müdürlüğüne bağlı opera ve balelerde, 2015-2016 sezonunda, misafir sanatçılar dahil 2 bin 444 sanatçı görev yaptı. Bu sayının yüzde 44,9'unu kadın sanatçılar oluşturdu.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı orkestra, koro ve topluluklarda 2015-2016 sezonunda bin 424 sanatçı görev aldı. Bu sayının 392'i orkestralarda, 665'i korolarda ve 367'si topluluklarda görev yapan sanatçılardan oluştu.

Orkestralarda görev yapan sanatçıların yüzde 44,1’ini, korolarda görev yapan sanatçıların yüzde 39,8'unu ve topluluklarda görev yapan sanatçıların yüzde 26,2'sini kadın sanatçılar oluşturdu.