Türk dizileri rüzgarı

Dünya televizyon endüstrisinin en önemli organizasyonlarından biri olanNATPE tarafından, 25-28 Haziran tarihleri arasında Budapeşte’de düzenlenen fuara Türk dizileri damgasını vurdu.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de dünya televizyon ve medya endüstrisinin üst düzey isimlerini biraraya getiren NATPE Fuarı’nın gündeminde Türk dizileri yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle “TESİYAP” (Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği ) tarafından temsil edilen Türk televizyon endüstrisi katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

25-28 Haziran tarihlerinde düzenlenen organizasyonda; ATV, KANAL D, Calinos Entertainment, Global Agency ve Inter Medya gibi sektörün önemli kurumları da temaslarda bulundu.

Etkinlik boyunca ilgi odağı olan Türk dizileri, fuarda düzenlenen hemen her panelin konu başlıkları arasında yer aldı.

Türk televizyon endüstrisine duyulan merakın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten TESİYAP Başkanı Birol Güven “Bizim amacımız, Türk dizilerinin etki alanını genişletmektir. Dünyada daha fazla insana ulaşmak ve o insanların Türk dizilerini izlemesini sağlamak için gerekli adımları atmak istiyoruz” dedi.

Fuara katılan kurumların üst düzey yöneticileri ise yaptıkları temaslar sonucunda, Türk dizilerinin Orta Avrupa’yı etkisi altına aldığını belirtti.