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"Türk edebiyatını Romanya'ya tanıtmayı hedefliyoruz"

- TYB Ankara Şubesi Başkanı Eryiğit: - "Hem Ankara'da hem de Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak programlarla Türk şiiri ve edebiyatı konuşulsun istiyoruz" - "Azerbaycan'da gerçekleştireceğimiz çalıştayda akademisyenlere ağırlık vereceğiz. Türk edebiyatının teorik yanını düzlüğe çıkarma anlamında, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile temas halindeyiz"

ANKARA (AA) - AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Ankara Şubesi Başkanı İbrahim Eryiğit, "Hem Ankara'da hem de Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak programlarla, Türk şiiri ve edebiyatı konuşulsun istiyoruz. Edebiyatımızı, Romanya'ya tanıtmayı hedefliyoruz." dedi.

Birliğin çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Eryiğit, kültür ve sanat ortamında bulunmanın, sanata meyli olan kişilerin birbirini tanımasına katkı sağladığını belirterek, yapılan etkinliklerin bu anlamda önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

İbrahim Eryiğit, Türk edebiyatının tanıtımına katkı amacıyla gerçekleştirilecek uluslararası etkinliklere ilişkin de bilgi vererek, "Hem Ankara'da hem de Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak programlarla Türk şiiri ve edebiyatı konuşulsun istiyoruz. Edebiyatımızı, Romanya'ya tanıtmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde de Romanya şiir ve edebiyatını Türkiye'ye tanıtmak ve karşılıklı kültürel aktivitelerin gerçekleşmesini istiyoruz. Çalıştay şeklinde düzenlemeyi istediğimiz programlarda, şairlerin şiirlerini, yazarların kitaplarını anlatabileceği ve birbirlerini tanımalarına olanak sağlayan şiir atölyelerinin yer alacağı bir aktivite düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da bir çalıştay yapılacağını sözlerine ekleyen Eryiğit, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'da gerçekleştireceğimiz çalıştayda akademisyenlere ağırlık vereceğiz. Türk edebiyatının teorik yanını düzlüğe çıkarma anlamında, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ile temas halindeyiz. Özellikle çalıştay çalışmalarımızda AYBÜ'den öğretim üyeleri katkıda bulunacak. İsimleri henüz netleştirmedik ama şair ve yazarlarla uyarlama anlamında görüşmeler yapıyoruz. Türkiye'den katılım sağlayacak şair ve yazarlarımız arasında, Mustafa Özçelik, Arif Ay ve Nurettin Durman gibi isimler var ama listemize yeni katılacak olan isimler de var."

- "Şiirin öğrenerek yapılamayacağını düşünüyorum"

TYB Ankara Şubesi Başkanı Eryiğit, devam eden "Yazar Okulu" projesine de değinerek, projenin değerli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Yazar Okulu projesinde, çalışmaların alanını daralttıklarını dile getiren Eryiğit, "Öykü ve roman atölyesi şeklinde gerçekleştireceğiz. Çünkü şiirin öğrenerek yapılamayacağını düşünüyorum. Şiir bambaşka bir alandır. Ne kadar uğraşsanız da şair değilseniz şiir yazamazsınız ama öykü ve denemenin, okuldan alınacak teknikle zenginleşeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Eryiğit, TYB Ankara Şube'sinin çalışmalarına da değinerek, "Üç kitap, üç yazar projemiz var. Yeni kitabı çıkan genç şair ve yazarları ayda bir kez okuyucularıyla buluşturuyoruz. 'Şairler Meclisi' isimli programlarımız devam ediyor. Arif Ay, Ali Sali ve Mehmet Aycı gibi şairlerimizle yeni çıkan kitapları ve şiirleri dinleyicilerle paylaşma alanı oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

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