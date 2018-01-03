Türk edebiyatının ustaları

İSTANBUL (AA) - AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde "Radyo Günleri" kapsamında, Türk edebiyatının usta isimleri konuşulacak.

Her ayın ilk cumartesi günü 15.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan "Edebiyatın Yan Etkileri" isimli programda, Türk edebiyatının usta isimlerinin hayatı ve bilinmeyen yönleri ele alınacak.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hayatından notlarla 6 Ocak'ta başlayacak olan program, 3 Şubat'ta Sait Faik Abasıyanık, 3 Mart'ta Hüseyin Rahmi Gürpınar, 7 Nisan'da Halid Ziya Uşaklıgil, 5 Mayıs'ta Tevfik Fikret ve 2 Haziran'da ise Orhan Veli Kanık'ın hayatına dair bilgiler, radyo günleri kapsamında sunulacak.

Programın proje koordinatörü Gönül Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde başlayacak "Edebiyatın Yan Etkileri" isimli radyo programının çok büyük bir titizlikle hazırladığını ve sunuculuğunu da kendisinin üstleneceğini belirterek, edebiyata olan ilgisinin de programa farkındalık ve özel bir bakış açısı getireceğini söyledi.

Projenin en başından beri heyecanını paylaşan "Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi" yetkililerine teşekkür eden Ak, "Programımız kapsamında, sevilen edebiyatçılarımızı, edebiyatseverlerle buluşturmaya başlayacağız. Bunun için de programın dinleyicinin sevgisini ve ilgisini çekmesi ve devam ettirmesi gerekiyor. İlki gerçekleşti, umarım ikincisi de gerçekleşir." dedi.



Programın, önemli bir edebiyat müze kütüphanesinde gerçekleştiriliyor olmasını değerlendiren Ak, şöyle devam etti:

"Bu program Türkiye'de bir ilktir. 'Edebiyatın Yan Etkileri', bir o kadar da romantik bir tasarımdır ve içeriği açısından bakarsak ilginç bir programdır. Önemli edebiyatçıların, edebiyatın dışındaki (özel) yaşamlarının edebiyatla ilintilendirilerek anlatıldığı, döneminin müzikleriyle renklendirilen ve teatral bir sunumla aktarılan bir program olarak tasarlandığı için salt bir edebiyat programı olmadığını belirtmek isterim. Ayrıca program altı ay devam edecek ve altı önemli edebiyatçının yaşamına farklı pencereden bakacağız. Amacımız, edebiyatı sevdirerek bilgilendirmektir."



