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Türk fotoğrafçılığı Çin yolunda

- Coşar Kulaksız'ın küratörlüğünde fotoğraf sanatçıları A. Halim Kulaksız, Ahmet Elhan ve Murat Germen'in birbirlerini felsefi açıdan tamamlayan 3 farklı eseri Türkiye'yi temsil edecek

Türk fotoğrafçılığı Çin yolunda

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük fotoğraf bienallerinden "Dali International Photography Exhibition"a ilk kez bir Türk sanatçı davet edildi.

Fotoğraf sanatçısı ve küratör Coşar Kulaksız, bu yıl 7'ncisi düzenlenen bienal için bir sergi hazırlayacak.

Farklı ülkelerden katılan 57 küratörün oluşturduğu 500 serginin yer alacağı bianel, 19-24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Bienalde, Coşar Kulaksız'ın küratörlüğünde fotoğraf sanatçıları A. Halim Kulaksız, Ahmet Elhan ve Murat Germen'in birbirini felsefi açıdan tamamlayan 3 farklı eseri Türkiye'yi temsil edecek.

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Ahmet ElhanA. Halim KulaksızCoşar KulaksızDali International Photography ExhibitionDIPEMurat Germen
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