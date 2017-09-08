Türk modacıdan New York'ta

NEW YORK (AA) - Türk modacı Peyman Umay, New York Moda Haftası (NYFW) kapsamında "Kontrastların Uyumu" temalı 2018 ilkbahar-yaz kreasyonunu tanıttı.

New York'ta yaşayan Umay, 14 Eylül'e kadar devam edecek hafta kapsamında düzenlenen bir yan etkinlik olan Style Moda Haftası (StyleFW) çerçevesindeki defilesini Intrepid Hava ve Uzay Müzesi'nde gerçekleştirdi. Umay'ın 35 parçadan oluşan defilesindeki kontrast renkler dikkat çekti. Kalabalık bir davetli grubunun iştirak ettiği ve basının büyük ilgi gösterdiği defilenin sonunda Umay, katılımcılardan büyük alkış topladı.

Defilenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Türk modacı Umay, defilenin temasının "kontrastların uyumu" olduğunu belirterek, yeni kreasyonu hakkında şunları söyledi:

"Hayatımızdaki zıt olan her şeyin aslında birbirine nasıl da bağlı ve uyumlu olduğunu göstermek isteyen monoton hayatlar yaşayan insanların içlerindeki arayışı simgeleyen bir kreasyondu. Bu monotonluğu da tüm mankenlerde kullandığım aynı tip maskelerle yansıtmak istedim. Hepimiz ayrı insanlarız ama aslında tek bir enerjinin parçasıyız. Hayatta aynı şeyleri istiyoruz."

Umay, defilesinde sadece siyah, beyaz ve kırmızı renkleri kullanarak birbirinden tamamen farklı 35 kombinasyon yaratarak zıt olduğu düşünülen renklerin harmonisini yakalamayı amaçladığını dile getirdi.

Sinema oyunculuğu kariyerine de sahip Umay, Şubat 2017'de "Fashion Group International"ın (Uluslararası Moda Grubu) New York'ta düzenlediği özel gecede "Rising Star" (Yükselen Yıldız) erkek tasarımcı ödülünü almıştı.