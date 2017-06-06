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Türk ressam Gökçebağ'ın resimleri Valensiya'da sergileniyor

- Türk ressam Yalçın Gökçebağ'ın "Anadolu kırsalından manzaralar" başlıklı sergisi İspanya'nın Valensiya kentinde açıldı

Türk ressam Gökçebağ'ın resimleri Valensiya'da sergileniyor

MADRİD (AA) - Türk ressam Yalçın Gökçebağ'ın "Anadolu kırsalından manzaralar" başlıklı sergisi İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinde sergilenmeye başlandı.

L'Iber Müzesi'nde 11 Haziran'a kadar sergilenecek serginin açılışı için düzenlenen resepsiyona Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon, Valensiya yerel yönetiminden yetkililer, bazı milletvekilleri, sanat eleştirmenleri katıldı. Resepsiyonda bir konuşma yapan Büyükelçi Önhon, Akdeniz'in "dost, sıcak ve güzel bir şehri olan Valensiya'ya gelmekten memnuniyet duyduğunu" vurguladı. Ressam Gökçedağ'ın "Türkiye’nin özellikle Ege ve Orta Anadolu bölgelerini seçerek, köy yaşamı başta olmak üzere, Anadolu’nun kültürünü, geleneklerini ve yaşamını tuvale aktardığını" kaydeden Önhon, "Bu tabloların son derece olumlu bir enerji verdiğini düşündüğümü sizlerle paylaşmak isterim." dedi.

Türk çağdaş sanatının önde gelen ressamlarından Gökçebağ da Anadolu'daki doğa, insan ve kırsal hayatı yansıttığı tuvallerini İspanyol sanatseverlere anlattı.


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Türk RessamValensiya'da Resim SergisiYalçın Gökçebağ
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