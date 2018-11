Türk sinemas öne çıktı

Dünya sinema endüstrisinin kalbi İstanbul’da attı. Gelişen Sinema Pazarları Konferansı ECM 2018, 20’yi aşkın ülkeden büyük yapımcı, salon yatırımcısı ve tedarikçilerin olduğu 250 katılımcıyı bir araya getirdi. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği SİSAY’ın partnerliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleşen konferansta Türkiye sinema pazarındaki fırsatlar masaya yatırıldı.

Yabancı konuşmacılar Türkiye’deki avantajlara bizzat dikkat çekerken; SİSAY Başkanı Cenk Sezgin ‘’Ülkemiz çok etkileyici bir plato. İyi filmler yapıyoruz. Dijitalde pek çok ülkenin ilerisindeyiz. Bu üçlü potansiyel, global sinema pazarının ilgisini çekiyor. Hedefimiz Türkiye’deki bu güçlü pazarı büyütmek. Konferansların devamı gelecek, amaç Türkiye’yi Avrasya’nın sinema üssü haline getirmek’’ dedi.



Dünya sinema endüstrisinin önemli aktörleri, İstanbul’da düzenlenen Gelişen Sinema Pazarları Konferansı’nda (ECM 2018) bir araya geldi. Konferansta; Türkiye’nin de içinde olduğu Balkanlar, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu gibi bölgelerdeki sinema pazarı fırsatları masaya yatırıldı.

İngiliz şirketler DCS Events ve The Big Picture’in Türkiye’de Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği SİSAY ve Türk İngiliz Ticaret Odası işbirliğinde, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlediği konferansa 20’yi aşkın ülkeden 250 sektör temsilcisi katıldı. Aralarında 20th Century Fox gibi büyük yapımcıların, global salon yatırımcılarının ve tedarikçilerin de olduğu katılımcılar, Türkiye’nin de içinde olduğu pazara focus yapan 50 konuşmacıyı ve sunumlarını izledi.



Türkiye dijital donanımda Avrupa’nın üçte birine sahip



Türk sinemasındaki yükseliş, 40 milyar dolarlık dünya sinema endüstrisinin kadrajındaydı. Konferansın ‘’Focus on Turkey’’ başlıklı oturumunda konuşmacılar, Türkiye’nin sinema açısından sahip olduğu potansiyele dikkat çekti. Twentieth Century Fox International’dan Paul Higginson ‘’Türkiye’nin çok güçlü bir sinema kültürüne sahip olduğuna; sinema ortamının, görsel ve duyusal deneyimin, ürünlerin gelişmişliğine’’ vurgu yaparken; Sony Dijital Sinema’nın Avrupa Satış Direktörü Oliver Pasch ise son teknolojik ekipmanların alımında Türkiye’nin Avrupa pazarının üçte birine sahip olduğunu dile getirdi. The Big Picture Yatırım Danışmanı Rob Arthur ise Türk filmlerinin etkileyici gücüne dikkat çekerek ‘’Türk filmlerini başta İngiltere olmak üzere dünyaya açma fırsatına sahip olursak çok memnun oluruz’’ dedi.



Üçlü çekim gücü: Etkileyici plato, iyi filmler, dijital donanım



Konferans partnerlerinden Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği SİSAY Başkanı Cenk Sezgin ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan filmi izleterek Türkiye’nin cennet doğası, köklü ve çekici tarihi, kültürler mozaiği, otantik mimarisi ile çok güçlü bir film platosu olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de yerli filmlerin etkisine de değinen Sezgin ‘’100 biletten 57’si Türk filmine gidiyor. Dışarıya bağımlılığı en düşük ülke Türkiye. Bu oran Avrupa’nın lideri Fransa’da bile 33. Türkiye’yi dünya sinema endüstrisinin kadrajına sokan çok fazla cezbedici yanı var. Çok etkileyici bir plato. Çok iyi filmlerimiz var ve sürekli gelişiyor. Salonlarımız çok gelişmiş, dijitalde çok ilerideyiz. Bu avantajlar açısından bakınca gelişime çok açık bir pazar. Konferansın İstanbul’da yapılması bunun göstergesi. Bakanlığımızın da desteğiyle bu konferansların devamı gelecek. Türkiye bu gelişen pazar fırsatları açısından daha çok yatırımcıyı çekecek ve Avrasya’nın sinema üssü olacak’’ diye konuştu.



‘1 milyon çocuk sinemayla buluşuyor’ projemiz örnek oldu



SİSAY Başkanı Cenk Sezgin, yabancı katılımcılara Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyelerin desteğiyle yürütülen ‘’1 milyon çocuk sinemayla buluşuyor’’ projesini örnek olarak anlattı: ‘‘SİSAY olarak önem verdiğimiz bir büyük proje ‘sinemasız çocuk kalmasın’ projesi. Türkiye geniş ve birbirinden farklı ve zengin ögeleri olan bir coğrafyaya sahip. Bakanlığın desteğiyle ülkenin dört bir yanında çocukları sinemayla buluşturduk. Geçen yıl 754 bin çocuk sinema izledi. Hakkari, Adıyaman, Ağrı, Iğdır, Batman Şırnak gibi doğu şehirlerimizde aralarında hiç sinema izlemeyen çocuklar çoğunluktaydı. Bu yıl sezonun açılmasıyla birlikte başladık kampanyaya ve ilk 7 haftada 600 bin çocuğa sinema izlettik. Yıl sonuna kadar 1 milyon çocuğa ulaşacağız. Proje sayesinde hiç sinemaya gitmemiş çocuklarımız ilk defa sinema ile tanışırken yıllardır salonu olmayan şehirlerimiz Şırnak, Hakkari, Bayburt, Bilecik, Çanakkale Çan gibi il ve ilçelerimiz sinema salonuna kavuştu.’’



SİSAY HAKKINDA: SİSAY kısa adıyla Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği Türk sinemasının gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmek; endüstriye artı değer sağlamak, dijitalleşme sürecinde sinemaların desteklenmesi, hizmet standartlarını yükseltmek, sektör içi iletişimi artırmak, ilgili kurumlar düzeyinde sektörün temsili gibi amaçlarla 2014 yılında bir sektör derneği olarak kuruldu. Türkiye genelinde toplam 81 ilde 15’i zincir, 200 işletmeci olmak üzere toplamda 2800 salon sahibi 500 işletmeyi temsil etmektedir. Türk Filmleri Festivali, ‘’1 milyon öğrenci sinemayla buluşuyor’’ projesi gibi çalışmaları yürütmektedir.