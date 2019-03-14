Türk sinemasında bir ilk "Özgür Dünya"

Sinemada ilkleri yapması ile bilinen ünlü yapımcı ve yönetmen Faruk Aksoy, Fetih 1453’ten sonra yüksek bütçeli yeni filmi 'Özgür Dünya' ile Türk sinemasında çığır açmaya hazırlanıyor.



11 MİLYONLUK DEV BÜTÇE







Faruk Aksoy’un Med Yapım ve Ay Yapım’la birlikte hayata geçirdiği 11 milyon TL'lik rekor bir bütçeyle çekilen 'Özgür Dünya' 22 Mart'ta seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bir başarı hikayesi anlatan aile ve gençlik filmi Özgür Dünya, oyun motoruyla yapılan görkemli animasyon sahneleriyle dünyadaki ilk film olma özelliğini taşıyor. Özgür Dünya' yüksek teknolojisi, görselliği ile dikkat çekiyor. Film için özel olarak üretilen toplam 30 dakika süreli 7 farklı etaptan oluşan CULT X isimli oyun 20 kişilik bir ekiple 8 ayda hazırlandı. Sinema sektöründe farklı bir akım yaratacak olan film, vizyonu ve yenilikleri ile bir ilk olacak. Gerçek hayatta yaşanan adaletsizliklere karşı verilen savaşı, oyun kurgusu içinde yaşatan film her yaştan seyircinin ilgisini ve beğenisini kazananacağa benziyor.



TÜRK MİTOLOJİSİ YENİDEN HAYAT BULUYOR



Filmin Oyun bölümünün kurgusunda Türk Mitolojisinde önemli bir yere sahip olan mit, Gök Tanrı Kayra Han’ın hikayesinden esinlenildi Anlatılarda kritik bir rolü olan Uluğ Kayın ağacı ve evrenin dört ana yönünü temsil eden taşlar oyun hikayesini zenginleştirirken, 2000 yıllık tarihimizde bahsi geçen bu miti de seyirciye tekrar hatırlatmış olacak.







