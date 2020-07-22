Türk Telekom'dan boğazda arabalı sinema

Türk Telekom Prime müşterileri, Prime Arabalı Sinema Geceleri’nde ücretsiz olarak Boğaz kıyısındaki Ortaköy Açık İspark’ta çeşitli ikramlar eşliğinde ağırlandı.

Şirketin, ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Prime’ın her yaz düzenlediği Açık Hava Sineması, bu yıl pandemi nedeniyle arabalı sinema etkinliklerine dönüştürüldü. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak arabalara taşınan film gösterimleri, uzun süredir sinemadan ayrı kalan izleyicileri güvenli bir ortamda sinemaya kavuşturdu.

Haziran ve temmuz ayları boyunca düzenlenen etkinliklerde Bayi Toplantısı, Aşıklar Şehri (La La Land), 7. Koğuştaki Mucize ve Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe gibi gösterimi yapılan filmlere ilgi yoğun oldu. Prime Arabalı Sinema Geceleri kapsamında gerçekleşen sekiz gösterimde 2 binin üzerinde Prime’lı İstanbul Boğazı’nın eşsiz atmosferinde arabalarında film izledi. Tüm gösterimlerde mekanın kapasitesi tamamen doldu.