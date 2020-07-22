Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Yozgat Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler türk telekom BIST Hindistan
Turkcell mağazalarında kasalar da dijitalleşti
Kasalar da dijitalleşti
Sinema plajda
Sinema plajda
Herşey birarada
Herşey birarada
Yeşil tahvile ulaştı
Yeşil tahvile ulaştı
Sepetin kralı
Sepetin kralı

Türk Telekom'dan boğazda arabalı sinema

Aylardır sinemalardan ayrı kalan filmseverler, Türk Telekom Prime Arabalı Sinema Geceleri ile İstanbul Boğazı kıyısında sosyal izolasyonlu ortamda film izlemenin keyfini çıkardı. Haziran ve temmuz aylarındaki 8 gösterimde mekan tamamen doldu.

Türk Telekom'dan boğazda arabalı sinema

Türk Telekom Prime müşterileri, Prime Arabalı Sinema Geceleri’nde ücretsiz olarak Boğaz kıyısındaki Ortaköy Açık İspark’ta çeşitli ikramlar eşliğinde ağırlandı.

Şirketin, ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Prime’ın her yaz düzenlediği Açık Hava Sineması, bu yıl pandemi nedeniyle arabalı sinema etkinliklerine dönüştürüldü. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak arabalara taşınan film gösterimleri, uzun süredir sinemadan ayrı kalan izleyicileri güvenli bir ortamda sinemaya kavuşturdu. 

Haziran ve temmuz ayları boyunca düzenlenen etkinliklerde Bayi Toplantısı, Aşıklar Şehri (La La Land), 7. Koğuştaki Mucize ve Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe gibi gösterimi yapılan filmlere ilgi yoğun oldu. Prime Arabalı Sinema Geceleri kapsamında gerçekleşen sekiz gösterimde 2 binin üzerinde Prime’lı İstanbul Boğazı’nın eşsiz atmosferinde arabalarında film izledi. Tüm gösterimlerde mekanın kapasitesi tamamen doldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom Açık Hava SinemasıTürk Telekom Prime
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.