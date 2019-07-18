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Türk Telekom Prime ile açık hava sineması Kanyon'da

Son yılların en beğenilen müzikal filmlerini her cuma akşamı açık hava sinemasında misafirleri ile buluşturacak olan Kanyon, yarın, 26 Temmuz ve 2, 9, 23 ve 30 Ağustos'ta tüm sinemaseverleri bekliyor.

Türk Telekom Prime ile açık hava sineması Kanyon'da
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Kanyon, "İyi Müzik Kanyon"da etkinlikleri çatısı altında, Türk Telekom Prime ile konuklarına yaz boyunca açık hava sineması deneyimi sunacak.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Kanyon, yaz boyunca gerçekleştirdiği "İyi Müzik Kanyon"da etkinlikleri kapsamında son yılların en beğenilen müzikal filmlerini açık hava sinemasında film tutkunları ile buluşturuyor.

Şehrin merkezinde, kültür-sanat ile ilgili gerçekleştirdiği etkinliklerle her zaman gündemi yakalayan Kanyon, misafirlerine ve Türk Telekom Prime üyelerine etkinlik alanına kuracağı açık hava sineması ile yaz akşamları için unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Son yılların en beğenilen müzikal filmlerini her cuma akşamı açık hava sinemasında misafirleri ile buluşturacak olan Kanyon, yarın, 26 Temmuz ve 2, 9, 23 ve 30 Ağustos'ta tüm sinemaseverleri bekliyor.

Kanyon, oyuncu Merly Streep'in en eğlenceli filmlerinden biri olan "Mamma Mia", müzikleriyle, konusuyla ve muhteşem oyunculuklarıyla ruhumuza dokunan "La La Land", ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın şarkıları ile seyircinin dikkatini çeken ve bir Yeşilçam filmi olan "Unutursam Fısılda", tamamen hayvanların yaşadığı bir dünyada
geçen ve animasyon filmleri arasında önemli bir yere sahip olan "Şarkını Söyle", Hugh Jackman'ın, yıldızlarla dolu cesur ve orijinal müzikale liderlik ettiği "The Greatest Showman" ve genç bir müzisyenin hayatının anlatıldığı "Whiplash" gibi başarılı filmlerin yer aldığı açık hava sinemasını her cuma akşamı filmseverlerle buluşturuyor.
 

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