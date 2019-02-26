Türk ve Yunan Dostluk Konseri BBDSO Sahnesinde

Uludağ Premium’un sponsorluğunda Bursa Filarmoni Derneği’nin desteklediği klasik müziği geniş kitlelere ulaştıran Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), komşuluk ilişkileri çerçevesinde daima kültürel etkileşim halinde olmuş, Türk ve Yunan halklarının müziklerini sahneye taşıyor.



Yunan şef Nikos Haliassas’ın yöneteceği konserde İzmir DOB solist sanatçısı Teyfik Rodos solist olarak yer alıyor. Keman sanatçısı Olgu Kızılay ise Yunanlı Besteci Papageorgiu’nun keman konçertosunu BBDSO eşliğinde konserin diğer solisti olarak seslendiriyor.



Türk müzik tarihinde Türk Beşleri olarak anılan bestecilerden birisi ve ilk Türk operasının bestecisi olan Ahmet Adnan Saygun’un “Bozlak” ve Nikos Skalkottas’ın “Yunan Dansları”gibi dost iki ülkenin müzikleri bu konserde buluşuyor.



28 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00’de Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konserin biletleri; Sanat Cepte mobil uygulaması, BBDSO resmî web sitesi bursasenfoni.gov.tr ve biletiva.com’un yanı sıra Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu BBDSO Müdürlüğü Gişesi ve konser akşamı AKKM Merinos Gişesi’nden satın alınabiliyor.