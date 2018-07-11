Türk Ytong’tan genç mimarlara sanat dolu yarışma ödülü

Türk Ytong'un düzenlediği “Şehirden Uzak” konulu Mimari Fikir Yarışması’nı kazanan genç mimarlar ödül olarak, jüri üyeleri ile birlikte dünyanın önde gelen mimarlık etkinliklerinden biri olan 16. Uluslararası Venedik Bienali’ni ziyaret etti.



Yenilikçi ürünleriyle modern yapılaşmaya yön veren Türk Ytong, yaratıcı çalışmaları desteklemeye devam ediyor. Sektördeki köklü duruşu, bilgiye ve yeniliğe açık projeleri ile örnek olan Türk Ytong’un düzenlediği Ytong Mimari Fikir Yarışması "Venedik Mimarlık Bienali Ödül Gezisi" gerçekleşti.



Yarışmada eşdeğer ödüle değer bulunan 4 fikir projesinin ekip üyeleri, Kreatif Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar Aydan Volkan, Brigitte Weber Mimarlık Kurucusu Y. Mimar Brigitte Weber, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Fotoğrafçı, Akademisyen ve Sanatçı Murat Germen, NSMH Kurucusu Mimar Nevzat Sayın’dan oluşan jüri üyeleri ile birlikte 16. Uluslararası Venedik Bienali sergilerini gezerek, yeni ve farklı fikirleri değerlendirdi. 3 gün süren gezide bienal sergilerinin yanısıra, Punta Della Dogana müzesi ziyaret edildi, Venedik kentinin tarihi ve mimarlık kültürüne ilişkin geziler gerçekleştirildi.



Şehirden Uzak temasıyla bu yıl 19. kez düzenlenen Ytong Mimari Fikir Yarışması’nda ödül kazanan fikir projeleri www.ytongakademi.com adresinden görülebilir.



