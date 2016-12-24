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Türkistanlı sanatçı Karger’in yeni albümü tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Türkistanlı sanatçı Mehmet Sabir Karger'in, Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’nin katkılarıyla, "UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevi Yılı"na ithafen hazırladığı...

Türkistanlı sanatçı Karger’in yeni albümü tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Türkistanlı sanatçı Mehmet Sabir Karger'in, Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’nin katkılarıyla, "UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevi Yılı"na ithafen hazırladığı "Hikmetler" albümü tanıtıldı.

Karger, Topkapı’daki Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 senedir Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Türkistan müziğini Anadolu'da tanıtan kişilerden biriyim. Türk ve İslam dünyasının en büyük mutasavvıf şairlerinden biri olan Hoca Ahmed Yesevi'nin Divan Hikmeti'nden 12 eseri alıp besteledik ve Özbekistan'da kayıt altına aldık." dedi.

Eserleri daha sonra Türkiye'de albüm haline getirdiklerini ifade eden Karger, "Biliyorsunuz UNESCO, 2016'yı Hoca Ahmed Yesevi Yılı ilan etti. Bu münasebetle bizim de bir katkımızın olmasını istedik. Bu albümü insanların ilgisine sunacağız." şeklinde konuştu.

Albüm tanıtımında aynı zamanda dombıra eşliğinde albümden parçalar okunurken, Ahmed Yesevi hakkında da bilgi verildi.


- Mehmet Sabir Karger kimdir?

Mehmet Sabir Karger, Güney Türkistan’ın Andhoy şehrinin Korgan kasabasında 1957 yılında, köklü bir Türk ailesinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. 1977 senesinde, yüksek tahsil için Türkiye’ye gelen sanatçı, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni 1984’te bitirdi. Mehmet Sabir Karger, çalışmalarını Türkistan Halk Müziği isimli iki albüm olarak yayınladı. Bir Türk dünyası klasiği haline gelen “Anayurt Marşı” adlı eseri, dünyanın her yerindeki Türkler arasında büyük ilgi gördü. Farsça ve İngilizce bilen Mehmet Sabir Karger, ilaç sektöründe ihracat işiyle uğraşıyor.

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HikmetlerMehmet Sabir Karger
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