Türkiye en çok yazın kitap okuyor

Hepsiburada Trend Raporu, Ocak-Mayıs 2018 döneminde Türkiye’nin online kitap alışverişinde en çok romanları tercih ettiğini ortaya koydu. Kitap alışverişlerinin yaş dağılımları incelendiğinde kadınlarda 30-39, erkeklerde ise 32-41 yaş aralığı en çok kitap alan yaşlar olarak dikkat çekti. Hepsiburada, kitap kategorisi altında bulunan 19 alt kategorisiyle 7’den 70’e, her tercihe uygun seçenekleri bünyesinde barındırıyor.



Yaz kitapları geçen yılın aynı dönemine göre 400 kat daha fazla tercih edildi

Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada kitap editörleri tarafından müşteri tercihleri ve geçen yılın verileri incelenerek oluşturulan özel yaz kitapları listesi, tatilini kitap okuyarak geçirmek isteyenlere hitap ediyor. Hepsiburada, avantajlı kitap fiyatlarıyla tatilini hem dinlenerek hem öğrenerek geçirmek isteyenlerin tercihi.



Sınav Hazırlık kitapları siparişleri geçen seneye göre ikiye katlandı

2018’in yoğun sınav takvimi sebebiyle sınav hazırlık kitapları siparişi geçen seneye göre iki kat arttı. 2 yılda 1 tekrarlanan Ön lisans ve Ortaöğretim KPSS sınavlarının bu sene gerçekleştirilecek olması KPSS kitaplarına rağbeti artırdı.



Çocukların hayal gücü artıyor

Dünya klasiklerinden en yeni çocuk kitaplarına kadar geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken Hepsiburada Çocuk kategorisi, çocukların gelişimine katkıda bulunuyor, hayal dünyalarını genişletiyor. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen ailelere yaş filtresi seçeneğiyle eğitici ve eğlenceli kitaplar sunan Hepsiburada, çocukların sağlığını da önemsiyor. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak, Hepsiburada üzerinden satılan “Kaptan Niloya ile Süper Görüş Serüveni” çocuk kitabından elde edilen gelirin tamamı görme engelli çocuklar yararına kullanılmak üzere Dünya Göz Vakfı’na bağışlanıyor. Uzmanlar tarafından hazırlanan kitapla birlikte verilen testler aracılığıyla çocukların görmeyle ilgili yaşayabileceği sorunlar eğlenceli ve basit bir şekilde tespit edilebiliyor.