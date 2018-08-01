Türkiye İş Bankası Müzesi'nde 1 milyonuncu ziyaretçi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası Müzesi, dün 1 milyonuncu ziyaretçisini ağırladı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Güzin Toroz, 14 Kasım 2007'de kapılarını açan müzenin 1 milyonuncu ziyaretçisi oldu. Müze Müdürü Ayşe Özel’in kapıda karşıladığı Toroz’a, İş Bankası’nın hafızalara kazınmış çelik kumbarası ile Kültür Yayınları’ndan seçilen kitaplar armağan edildi.

Kuruluşundan itibaren bir taraftan çağdaş ve ulusal bankacılığı kurup geliştirmeye çalışan, bir taraftan Türkiye'nin sanayileşme çabasına katkıda bulunan İş Bankası, toplumsal sorumluluğunun bir gereği olarak Türkiye'nin kuruluş ve kalkınma öyküsünü gelecek kuşaklara aktarmak üzere 1990'lı yılların sonunda kurum tarihi çalışmalarını başlattı.

Bu çalışmaların bir sonucu olarak, Eminönü’ndeki Yenicami Şubesi’nde açılan Türkiye İş Bankası Müzesi, Cumhuriyet dönemi iktisat tarihi konusunda uzmanlaşmış bir müze olma özelliği taşıyor.



Müze çalışmaları için 1924’ten bu yana Türkiye'nin dört bir köşesinde biriken belgeler, fotoğraflar, filmler, objeler, hatıralar özenle toplandı, belgelendi ve gelecek nesillere bırakılabilecek şekilde restore edilerek korumaya alındı. Bu kapsamda bankanın kuruluşundan bugüne dek kullanılan, Cumhuriyet dönemi bankacılığının dönüşüm evrelerini yansıtan ve bankadaki gündelik yaşamın vazgeçilmez parçası olan nesnelerin yer aldığı Türkiye İş Bankası Müzesi koleksiyonu oluşturuldu.

Bankanın kağıt ve görsel malzemeden oluşan koruma altındaki zengin arşivinden çok sayıda parça, kurgusu çerçevesinde salonlara yerleştirilerek ziyaretçileriyle paylaşılıyor.



- Müzedeki atölye çalışmalarına 75 binin üzerinde çocuk ve genç katıldı





Banka açısından manevi değere sahip olan eski Yenicami şubesinin tarihi binası da çağdaş müzeciliğin tüm gereksinimlerini karşılayacak biçimde korunarak hazırlandı.



İş Bankası tarihinin ve sürekliliğinin öyküsünün, zengin bir arşiv ve nesnel koleksiyon malzemeleriyle çağdaş bir kurguda sergileyen müze, ziyaretçilerle buluşturduğu bu kültürel miras ile Türkiye’nin iktisadi ve toplumsal tarihine de ışık tutuyor.



Saklama ve koruma işlevinin ötesine geçerek koleksiyonunu sürekli geliştiren ve kurumsal tarihini güçlendiren müze, Cumhuriyet’in ekonomik kalkınma sürecini ve İş Bankası’nın bu sürece verdiği desteği, tasarrufun önemini, bireye ve topluma katkısını, bankacılığın zaman içinde geldiği noktayı öğrencilere aktarmak için ücretsiz rehberli müze gezileri düzenliyor.

Müzede ayrıca, başta finansal okuryazarlık olmak üzere genç nesillere tarih, ekonomi gibi alanlarda farkındalık kazandırmayı amaçlayan ücretsiz atölye çalışmaları yapılıyor, üniversite öğrencileri için finansal okuryazarlık eğitimleri gerçekleştiriliyor. Bu atölyelere şimdiye kadar 75 binin üzerinde çocuk ve genç katıldı.

Atölyeler, eğitim-öğretim döneminde düzenli olarak okul gruplarına, tatil dönemlerinde ve belirli hafta sonlarında bireysel katılımcılara yönelik yapılıyor.



- 10 yılı aşan geçmişinde ziyaretçileri önemli sergilerle buluşturdu





Türkiye İş Bankası Müzesi, 10 yılı aşan geçmişinde önemli sergilere de imza atarken, bankanın kurumsal geçmişiyle ilgili ve ülkenin sosyoekonomik tarihinde yeri olan konulara odaklandı. "Bir Kumbara Öyküsü", "Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet; Bir Ulusun İnşası", "On Adımda Kapalıçarşı", "1935’den Günümüze Camla Yazılan Tarih", "Derinlerden Siperlere: Çanakkale 1915" ve "İş Bankası İftiharla Sunar" bu sergilerden bazıları...

Müzede halihazırda ziyaret edilebilen "İftiharla Sunar" sergisinde, İş Bankası’nın 93 yıllık tarihi boyunca reklamlar ile yürüttüğü iletişim çalışmaları; 450 reklam filmi, 400’e yakın basılı iş ve 60 kadar özgün nesne eşliğinde anlatılıyor. Ziyaretçilere, aynı zamanda ilginç ve interaktif bir bilgilenme deneyimi de sunan sergide, yıllar içinde geliştirilen mecralar, sektörün duayenleriyle ilgili ayrıntılar ve teknoloji kullanımının farklı dönemlerine ışık tutan uygulamalar da yer alıyor.

İş Bankası reklamlarında rol alan, tanıtım çalışmaları vesilesiyle bir şekilde banka ile yolu kesişen iş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda tanınmış ismin olduğu reklam filmleri ve tanıtım programları da sergide bir arada görülebiliyor.