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"Türkiye Kupası 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması"

- Bireysel ödüllerde altın madalyanın sahibi Alaattin Şenol olurken, gümüş madalyayı Dilek Sakarya, bronz madalyayı ise Elif Çakıcı aldı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) tarafından düzenlenen "Türkiye Kupası 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ödül töreninde Büyükçekmece Belediyesi Dr. Hasan Akgün, yarışmanın ilk kez Türkiye'deki tüm fotoğraf derneklerinin katılımıyla düzenlendiğini söyledi.

Akgün, yarışmayı uluslararası boyuta taşımak istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğumuz her işi uluslararası boyuta taşıyoruz. Örnek olarak, 'Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ni 1990'da başlattığımızda, kendimizi yenilemek için 2 yıl boyunca yerelde kaldık. Festival, 3. senesinde ise dünya festivalleri arasına girdi. Şu anda da dünyanın en iyi festival ödülünü 3 kez üst üste alan tek festival. Fotoğrafçılık da onun içerisinde bir kol. Dolayısıyla bu yarışmayı da 2. veya 3.'sünde uluslararası boyuta taşıyacağız. Taşımazsak kendimiz çalmış, kendimiz oynamış oluruz."

Büyükçekmece Fotoğraf Derneği Başkanı Hürriyet Akın da yarışmada, fotoğraf derneklerini ve fotoğraf seven insanları bir araya getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

- 44 dernek, 862 eserle başvurdu

Yarışmaya, ülke genelinde faaliyet gösteren 44 fotoğrafçılık derneği, bireysel ve takım halinde 862 eserle başvurdu.

Eserler, Prof. Dr. Sabit Kalfagil, Prof. Dr. Güler Ertan, Emre Saltık, Ersin Alok, İbrahim Zaman, İbrahim Göksungur ve İzzet Keribar'ın yer aldığı seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Bireysel ödüllerde altın madalyanın sahibi Alaattin Şenol olurken, gümüş madalyayı Dilek Sakarya, bronz madalyayı ise Elif Çakıcı aldı.

Birinciliğe Sille Sanat Sarayının layık görüldüğü dernek takımlarında, ikinci takım Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) ve üçüncü takım Mersin Olba Fotoğraf Derneği (MOF) oldu.

Mansiyon ödülleri ise Afyon Frig Fotoğraf Derneği, Arka Plan Fotoğraf Derneği ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneğine verildi.

Yarışmaya katılan eserler arasından seçilen 305 fotoğrafın yer aldığı sergi hafta boyunca Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezinde gezilebilecek.

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