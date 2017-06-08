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Türkiye sevgisinden çocuklarına Erdoğan ve Erbakan ismini verdi

- Endonezyalı Zulkhairi, bir erkek çocuğu daha olursa ismini Ertuğrul koyacak - Hayranlıkla Türkiye'yi yakından takip eden Zulkhairi, ülkesinde Türkiye'yi tanıtıyor

Türkiye sevgisinden çocuklarına Erdoğan ve Erbakan ismini verdi

BANDA AÇE (AA) - MAHMUT ATANUR/ADEM ŞALVARCIOĞLU - EndonezyaTeuku Zulkhairi, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığını çocuklarının isimlerine taşıdı.

Açe eyaletinin başkenti Bande Açe'de yaşayan, Türkiye sevdalısı Zulkhairi, iki erkek çocuğuna Erbakan ve Erdoğan isimlerini verdi.

Türkiye sevgisini AA muhabirine anlatan Zulkhairi, "Açe'ye olan yardımları ve tarihi bağlar nedeniyle Osmanlı ve Türkiye'ye derin duydular besliyorum. İslam coğrafyasında önemli rol oynayan Türkiye'nin politikasını da ortaokul yıllarımdan itibaren takip etmeye başladım. Erbakan'ı tanımamla Türk politikasına ilgim daha da arttı. Erbakan'ın hem dini düşüncelerini hem de siyasi duruşunu çok benimsedim. Ona duyduğum hayranlık nedeniyle de 4 Mart 2011'de dünyaya gelen ilk oğluma Erbakan ismini verme kararı aldım." ifadelerini kullandı.

İkinci çocuğu kız olan ve eğer bir erkek çocuğu daha dünyaya gelirse adını Erdoğan koyma sözü verdiğini aktaran Zulkhairi, şöyle devam etti:

"Kendime verdiğim bu sözden sonra Allah dualarımı kabul ederek bana 24 Haziran 2014'te bir erkek evlat nasip etti. İkinci oğlumun adını Erdoğan koymamda ki en büyük etken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası arenada İslam'ı temsil eden bir kimlik haline gelmesi, özellikle de Davos'ta sergilediği Filistin tutumu ve kimsenin daha önce yapamadığı bu duruş Erdoğan hayranlığımın en büyük sebebidir."

- Bir oğlu daha olursa adını Ertuğrul koyacak

Zulkhairi, hayranlık duyduğu Erbakan ve Erdoğan'ın Osmanlının yolundan gittiğini belirterek şunları söyledi:

"Açe ve Osmanlı'nın tarihte büyük dayanışması olmuştur. Zamanında Portekizlilerin Açe'yi işgal etme girişimine karşı Osmanlı bu topraklara yardıma koştu. Bu nedenle Osmanlı'ya olan sonsuz sevgim ve Osmanlı'nın İslam coğrafyasına yaptığı büyük hizmetten duyduğum gururla da eğer bir erkek çocuğum daha olursa Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul'un ismini vereceğim."

İki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan tarihi bağın kuvvetlenmesini ve Türkiye'nin Endonezya'da daha çok tanınmasını amaçladığını belirten Zulkhairi, "Bu hedefimin en büyük adımlarını çocuklarıma Erbakan ve Erdoğan isimlerini vererek attım. Yerel medyada yazdığım makaleler ile Türkiye'yi burada tanıtmaya çalışıyorum. Bu çalışmalarımdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim." dedi.

Açe'de sosyal medya üzerinden Türkiye sevdalılarından oluşan bir gruba önderlik yapan ve bu grupla Endonezya'da Türkiye'yi tanıtan organizasyonlar düzenleyen Zulkhairi, blog sayfasında da siyasetten kültüre birçok alanda Türkiye'yi tanıtıcı yazılar kaleme alıyor.


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AçeÇocuklarının Adı Erbakan Ve ErdoğanEndonezyaTeuku Zulkhairi
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