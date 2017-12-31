Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sinemada rekor kırıldı
Sinemada rekor kırıldı
Otomobil fiyatı artabilir
Otomobil fiyatı artabilir
70 bin konut yapacak
70 bin konut yapacak
ÖİV 53 lira olacak
ÖİV 53 lira olacak
Turizm cari açığı önler
Turizm cari açığı önler

Türkiye'deki sığınmacılar yeni yılda ülkelerine dönmeyi umut ediyor

- Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mardin'in Midyat ilçesine yerleşen Suriyeli ve Iraklılar, vatan hasretlerinin yeni yılda son bulmasını diliyor

Türkiye'deki sığınmacılar yeni yılda ülkelerine dönmeyi umut ediyor

MARDİN (AA) - Türkiye'deki Suriyeli ve Iraksığınmacılar, yeni yıla vatanlarından uzakta girmenin burukluğunu yaşıyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mardin'in Midyat ilçesindeki Konaklama Tesisi'ne yerleşen sığınmacılar, yeni yılda ülkelerine dönmeyi, vatan hasretlerinin son bulmasını diliyor.

Iraklı Ezidi Mahmud Memdoh Haliki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılda tüm dünyaya barış gelmesi temennisinde bulundu.

Türkiye'nin kendilerine her konuda yardımcı olduğunu belirten Haliki, "Buradaki yönetimden ve kamp idaresinden çok memnunuz. Onlara sürekli dua ediyoruz. Yeni yılda savaşın sona ermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Suriye'deki savaşın bitmesini diliyorum"

Suriyeli Mubarek Mahmud Ali ise, vatan özlemi çektiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni yılda Suriye'deki savaşın bitmesini ve Türk halkına hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bize gösterdikleri kardeşlik ve dostluk için teşekkür ederim."

Suriyeli Muhammed Mürşid Derviş de Türkiye'ye kendilerine kapılarını açtığı için teşekkür etti.

Yeni yılda ülkelerindeki savaşın sona ermesini temenni eden Derviş, yeni yılın Suriye ile tüm İslam ülkelerine huzur ve barış getirmesi dileğinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IrakMardinMidyatSığınmacıSuriye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5