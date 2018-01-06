Türkiye'den kaçırılan eserlerin takvimi hazırlandı

ANTALYA (AA) - Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından, Anadolu'dan kaçırılan ve dünyanın farklı müzelerinde sergilenen eserlere dikkati çekmek, kaçakçılığın önlenmesi konusunda bilinç oluşturmak amacıyla üç dilde çalışma yapıldı.

ATAV'ın 11 yıl önce basımına başladığı "Memleketim Antalya" takvimleri serisinin 2018 yılı teması, tarihi eser kaçakçılığı konusuna dikkati çekmek ve Anadolu'dan kaçırılan ancak uzun uğraşlar sonucu yurt dışından getirilen eserlerin tanıtımı için "Toprağına Beklenenler ve Kavuşanlar" olarak belirlendi.

Türkçe, İngilizce, Almanca dillerinde hazırlanan takvimlerde, Türkiye'den kaçırılan ve Washington Müzesinde sergilenen Korydalla hazinesi, Belçika'da sergilenen Perge Thyke Heykeli, Viyana Sanat Tarihi Müzesi'ndeki Trysa Heroonu, Londra'da bulunan Ksanthos anıtı başta olmak üzere çok sayıda eser yer aldı.

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Müzesinde düzenlediği basın toplantısında, antik dünyanın parlak eserlerinin en seçkinlerinin, çoğunlukla 19'uncu yüzyıl karanlığında ana vatanından kopartılarak Londra, Viyana, Atina, Brüksel, Washington müzelerini zenginleştirdiğini söyledi.

Akdeniz'in en güzel ışık alan topraklarının, geçmiş medeniyetlerin eserleriyle bugün de dünyayı aydınlattığını belirten Ege, "Bu göz kamaştırıcı aydınlık eserler, kimileri tarafından sahip olma dürtüsüyle topraklarından koparılmıştır. Eserler, ancak sahip oldukları topraklarda güzeldir." dedi.

Ege, bakanlıkların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışması sonucu toprağına kavuşturulan Herakles lahdi ve heykelciği, Elmalı sikkelerinin Antalya Müzesinde sergilendiğini ifade etti.

Yurt dışındaki eserlerin doğduğu topraklara kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Ege, şunları kaydetti:

"Uğraşlar sonucu yurduna döndürülen eserlerimiz var. Ama dünyanın farklı ülkelerinde ünlü müzelerini Anadolu'dan kaçırılan eserlerimiz süslüyor. Geçmişte çok eser kaçırılmış ama hala günümüzde insanların yardımıyla yurt dışına kaçırılıyor. Buna dikkati çekmek, tarihi eserin önemi konusunda bilinç oluşturmak amacıyla bir çalışma yaptık. Kaçırılan eserleri, sergilendikleri müzelerin de yer aldığı üç dilde takvim hazırladık. Takvim, 3 semavi dinin bayramlarını ve ay hareketlerini de içeriyor. Antalya'ya gelen turistlere de bu çalışmayı sunacağız."

Ege, ATAV olarak, daha önceki yıllarda Antalya Müzesi etnografik eserleri, heykelleri, antik tiyatroları, plajları, şelaleleri, mağaraları, endemik bitkileri, yemekleri, kelebekleri, yörük gelin kıyafetleri ve sualtı zenginliklerini anlatan takvim çalışması yaptıklarını söyledi.