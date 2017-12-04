Türkiye'nin bozkırları korumaya alınıyor

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin uçsuz bucaksız bozkırlarının ekolojik bütünlüğünün korunması amacıyla çalışma başlatıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı öncülüğünde, Küresel Çevre Fonunun (GEF) finansmanıyla, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından, "Türkiye'nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi" projesi hayata geçirildi.

Projeyle, Türkiye'nin korunan bozkır alanlarının genişletilmesi, bozkırların biyolojik çeşitliliğinin korunması ve yöre halkının geçim kaynaklarının güvence altına alınması hedefleniyor.

Proje kapsamında pilot alan olarak belirlenen Şanlıurfa'daki Tek Tek Dağları Milli Parkı, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Karacadağ bölgelerinde yapılacak araştırmalar sonucunda ulusal düzeyde bozkır koruma stratejisi oluşturulacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yaklaşık yüzde 40'ının bozkır alanlarından oluştuğunu söyledi.

Bozkırların günümüzde hızla bozulmaya başladığına dikkati çeken Erdoğan, "Artan nüfus, yanlış kullanım ve otlatma baskısı gibi nedenlerle bozkırlar günümüze bozularak ulaşmıştır. Projede amacımız, buradaki bozkırları etüt etmek, bu alandaki insanların ihtiyaçlarına bakmak, alanda yaşayan insanlarla beraber bozkırların kalitesini yükselterek hem yörede yaşayan insanların daha fazla istifade etmesini sağlamak hem de bozkırların bozulmadan gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak." diye konuştu.

İncelemeler 4 yıl sürecek

Ülkedeki el değmemiş en fazla bozkır alanın Şanlıurfa'da bulunduğunu belirten Erdoğan, Tek Tek Dağları Milli Parkı, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Karacadağ bölgesinin incelemeler için pilot alan olarak seçildiğini dile getirdi.

Erdoğan, uzmanların 4 yıl belli dönemlerde incelemelerde bulunacağını kaydederek, "Burası 4 yılın sonucunda ülkemizdeki diğer bozkır alanlarına örnek olacak bir çalışma alanı olacak. Burada yapılan çalışma zamanla ülkemizdeki diğer alanlarda yaygınlaştırılacak ve oradaki alanlar da buradaki çalışmadan istifade edecek." dedi.

FAO Türkiye Ormancılık Programı Sorumlusu ve Projenin Teknik Lideri Peter Pechacek de bozkır alanlarının ekolojik açıdan Türkiye'nin en önemli ve hassas ekosistemlerinden biri olduğunu belirtti.

Projeyle bozkır biyolojik çeşitliliğinin, üretim alanlarına uyumunun kolaylaştırılacağını vurgulayan Pechacek, şunları kaydetti:

"Proje sonucunda Karacadağ bozkırlarında etkin bir korumanın sağlanması amaçlanıyor. Bozkırlar için daha etkili yönetim planları hazırlanacak. Bozkır alanları ve tampon bölgelerde sürdürülebilir bir otlatma yönetim programı işletilerek, bu yöntemin takibi sağlanacak. Böylece Şanlıurfa bozkır koruma stratejisinin hazırlanması ve ulusal bozkır koruma stratejisinin hazırlanması gibi temel faaliyetler yürütülecek."