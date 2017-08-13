Türkiye'nin en uzun kıyı şeridi milyonları ağırlıyor

MUĞLA - DURMUŞ GENÇ

Türkiye'nin bin 480 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla, tarihi, kültürel değerleri ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Muğla, turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor. Deniz, kum ve güneşinin yanı sıra farklı medeniyetlere ait izleri bünyesinde barındıran kent, bölgenin kültür turizmine de katkı sağlıyor.

Türkiye'nin bin 480 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'daki tesislerde, 320 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Kenti, her yıl yaklaşık 3,5 milyon turist ziyaret ediyor.

Vali Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'nın tarihi, kültürel değerleri ve doğasıyla yerli ve yabancı misafirlerin tercih sebebi olduğunu söyledi.

Yılın ilk altı ayında 700 bine yakın yabancı misafirin, 2 havaalanı ve 9 deniz hudut kapısından giriş yaptığını anlatan Civelek, "Geçen yıla oranla ziyaretçi sayısında yüzde 13 artış var. Ülke genelinde turizm sektöründe geçen yıl yaşanan olumsuzluklara rağmen ilimizi ziyaret eden turist sayısında güzel bir ivme yakaladık." dedi.