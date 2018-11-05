Türkiye’nin yeni sanat buluşması BASE bu yıl 20-23 Aralık tarihleri arasında Galata Rum Okulu’nda!

Türkiye’nin yeni nesil sanatçı platformu BASE, ülkenin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını 20-23 Aralık 2018’de Galata Rum Okulu’nda aynı çatı altında bir araya getiriyor. Bu yıl 65 üniversitenin 2018 mezunlarından 1200’e yakın başvuru alan BASE’nin seçici kurulunda Ali Akay, Ahmet Elhan, Arie Amaya - Akkermans, Aslı Altay, Başak Doğa Temur, Burçak Bingöl, Ceren Erdem, Deniz Artun, Derya Yücel, Ferhat Özgür, Hale Tenger, Huma Kabakcı, İnci Aksoy, Nathalie Angles, Sara Reza, Seyhun Topuz, Şener Özmen ve Yunus Büyükkuşoğlu yer aldı. Seçici kurul değerlendirmesi sonucu bu yıl BASE’de sergilenmek üzere 20 farklı şehirdeki 30 üniversiteden 94 yeni nesil sanatçının 105 yapıtı seçildi. Derya Yücel küratörlüğünde gerçekleşecek olan BASE 2018’de resim, seramik, video, heykel,yerleştirme,fotoğraf,baskı, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından yapıtlar sergilenecek. Digilogue, Kale Grubu ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda gerçekleşecek BASE’de 4 gün boyunca serginin yanı sıra sanat dünyasının değerli isimlerini ağırlayan BASE Talks konferans programında, pek çok eğitim ve atölye çalışması da gerçekleşecek. Mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde genç sanatçı adaylarına destek olmayı, onlara üretimlerini sergileme ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle birebir tanışma imkanı sunmayı amaçlayan BASE, aynı zamanda sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olmayı amaçlıyor.





BASE Talks’ta 4 gün boyunca sanat dünyasının değerli isimleri bir araya gelecek!



Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören BASE Talks bu yıl da dopdolu programıyla, dört gün boyunca sanat dünyasını söyleşilerde bir araya getirmeye devam edecek. 30’a yakın panelde 50’den fazla konuşmacıyı ağırlayacak olan BASE Talks, her gün 11:00-19:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Bu yıl BASE Talks’ta şimdiden yerini alan isimler Alp Sime, Antonio Cosentino, Ardan Özmenoğlu, Ayşe Erkmen, Balkan Naci İslimyeli, Barış Seyitvan, Burcu Yağcıoğlu, Burçak Bingöl, Ceren Erdem, Deniz Erbaş, Derya Yücel, Erdağ Aksel, Erinç Seymen, Erol Tabanca, Esra Aliçavuşoğlu, Evren Sungur, Ezgi Tok, Ferhat Satıcı, Gözde İlkin, Güneş Terkol, Hakan Irmak, Hera Büyüktaşçıyan, Hülya Özdemir, İdil Tabanca, Leyla Gediz, Marcus Graf, Mehmet Dere, Mehmet İmre, Memed Erdener, Mustafa Horasan, Necla Rüzgar, Nermin Er, Özdemir Altan, Saliha Yavuz,Seyhun Topuz,Sibel Horada, Süela Cennet, Şakir Gökçebağ, Şefik Özcan, Tankut Aykut, Tony Ventura, Tuna Ortaylı Kazıcı, Tunca ,Yaşam Şaşmazer. Programı webitesinden takip edebilirsiniz.



BASE 2018’de yeni mezun sanatçıların cevap aradıkları sorularla karşılaşmaya hazır olun:

"Bu, Ben Olabilir mi? Bir Evim Var mı? Düşlerim Gerçek mi?"



Sanatın bir varoluş yolu olduğuna ve her yaratıcı düşüncenin bir soru ile tetiklenip ortaya çıktığına dikkat çeken BASE’nin küratörü Derya Yücel: “Varolduğunu sınırsız bir dilde duyurmaya, üretmeye ve davranmaya yönelen yeni mezun sanatçılar, ‘sanatçı’ olma cesaretlerini, ekonomik, sosyal ve kültürel koşullara karşın sanat yapmaya kararlı olduklarını BASE 2018’de bize tekrar gösteriyor. Bu yıl 94 yeni mezun genç sanatçının üretimleri, ortak eğilimleri ve kesişen anlatımları ortaya çıkaracak 'sorular' etrafında paylaşılıyor. Günümüz sanatsal üretimlerindeki toplumsal ve bireysel ortak kaygıları, problematikleri, düşünme/düşleme biçimlerini ve estetik yönelimleri üç soru etrafında ziyaretçilerle buluşacak: Çok yönlü ve çok sesli bir düşünce üretimine karşın paylaşılan ortak zeminlerin yakalandığı 'Bu, Ben Olabilir mi?' , 'Bir Evim Var mı?', 'Düşlerim Gerçek mi?' soruları ortak-geçici çerçeveler kurarken, sanatçı-yapıt ve izleyiciye ait etkileşimsel bir platform yaratma amacını taşıyor. 'Bu, Ben Olabilir mi?', beden, kimlik, ben ve öteki kavramları etrafında ortaya çıkan yapıtları merkezine alırken, 'Bir Evim Var mı?' sorusu toplumsal ortaklığın yaşantıları üzerinden göç, sürgün, kent ve aidiyete yönelik problematiklere odaklanan yapıtları bir araya getiriyor. İçsel psikolojik durumları, hayalgücünün sınırları ve olanaklarını soyut anlatımlarla aktaran üretimler ise 'Düşlerim Gerçek mi?' sorusu etrafında konumlanıyor. İfade biçimi olarak çeşitli anlayış ve kavrayışların aktarıldığı sanat üretimlerine yönelik geçici bir çerçeve sunan bu sorular, sanat üretimlerindeki ortak dinamizmi ortaya çıkarırken yeni kuşak genç sanatçılar ve yapıtları arasındaki ilişkileri de gözlemleme fırsatı sunuyor.” dedi.



Mardin’den Antalya’ya; Batman’dan Kayseri’ye, Muğla’dan Sakarya’ya sanat kariyerlerinin başında olan yeni mezun sanatçı adaylarıyla tanışmak ve yapıtlarını görmek için BASE’i kaçırmayın!



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