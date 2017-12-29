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Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında artış

- Yılın 11 ayında ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,68 artarak 30 milyon 706 bin 245'e ulaştı

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında artış

ANKARA (AA) - Türkiye'yi ilk 11 ayda ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,68 arttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığın sınır giriş-çıkış istatistiklerine göre turizmdeki yükselişin devam ettiği belirtildi.

Buna göre, Ocak-Kasım turizm verilerine göre, Türkiye'yi 30 milyon 706 bin 245 yabancı ziyaret etti. Türkiye'yi 11 ayda ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,68 arttı.

Aylık istatistiklere bakıldığında kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,13 artışla 1 milyon 652 bin 795 yabancı ziyaretçi Türkiye'de ağırlandı.

- Rusya Federasyonu ilk sırada

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması yine değişmedi. Rusya Federasyonu 4 milyon 647 bin 162 ziyaretçi ile birinci, Almanya 3 milyon 451 bin 897 ziyaretçi ile ikinci, İran ise 2 milyon 314 bin 656 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

Kasım ayına bakıldığında ise en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında İran 196 bin 393 ziyaretçi ile birinci, Gürcistan 179 bin 429 ziyaretçi ile ikinci ve Bulgaristan da 148 bin 111 ziyaretçi ile üçüncü oldu.

Yılın 11 aylık döneminde yabancıların en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında İstanbul birinci olurken, Antalya ikinci, Edirne üçüncü, Artvin dördüncü, Muğla ise beşinci sırada yer aldı.

Kasım ayında ise ülkeye giriş en çok sırasıyla İstanbul, Edirne, Artvin, Antalya ve Ağrı'daki sınır kapılarından yapıldı.

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Kültür Ve Turizm Bakanlığı
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