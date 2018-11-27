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Türküler Maltepe'de öğretmenler için söylendi

Maltepe Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Öğretmenler Günü özel konseriyle, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir konsere imza attı. Ünlü sanatçı Muharrem Temiz de konuk sanatçı olarak izleyenler muhteşem bir gece yaşattı.

Türküler Maltepe'de öğretmenler için söylendi
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Maltepe Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun konseri, Cumhuriyeti kuran Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gaziler adına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Bu yıl sanat çalışmalarına başlayan koronun konserine Maltepeli müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Konserin sunuculuğunu üstlenen Ali Gürlü, "Bu akşam bütün türkülerin öğretmenler için seslendirileceğini belirterek "Sevgilerimiz, saygılarımız, sağlık ve mutluluk dileklerimiz öğretmenlerimize. Keşke her gün Öğretmenler Günü olsa. Her gün öğretmenlerimizin ellerini öpsek ve her gün onlarla yaşasak. Bütün duyarlı insanlar adına sesleniyoruz öğretmenlere sizi çok seviyoruz. Bugün sizin gününüz, kutlu olsun." dedi. 25 Kasım'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliğini kabul ettiği gün olduğunu anımsatan Gürlü, "Bakanlar Kurulu, Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını, Atatürk'e, 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda verdi. Bu unvan 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanmasıyla resmileşti. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, O'nun Başöğretmen oluşunun yıldönümlerinde, ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar veriliyor. Öğretmenler Günü'yle ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giriyor." diye konuştu.

ATA'NIN SEVDİĞİ TÜRKÜLERİ SÖYLEDİLER

Genel Sanat Yönetmeni Bülent Yılmaz, Şef Turgay Demir yönetiminde sahne alan koro, türkülerle yolculuğuna, Atatürk'ün sevdiği "Kırmızı Gülün Âli Var" ve "Vardar Ovası" isimli türküleri seslendirerek başladı. Anadolu'nun zengin halk müziği eserlerinden, türkülerinden örnekler sunan koroya dinleyicilerde kimi zaman eşlik etti. Konserde halk ozanı Âşık Mahzuni Serif'ten türkülere de yer veren koro, alkışları topladı.

MUHARREM TEMİZ'DEN ARGUVAN TÜRKÜLERİ

Konserde konuk sanatçı olarak Muharrem Temiz, bağlamasıyla sahne aldı. Temiz, "Atatürk'ün huzurunda, bütün ilke ve inkılaplarından, Cumhuriyet değerlerinden vazgeçmeyen öğretmenlerimizin gününü kutluyorum." şeklinde konuştu. Temiz, Maltepe Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun başarılı çalışmalarıyla takdirleri topladığını ifade etti. Temiz, Malatya Arguvan türkülerini ve deyişlerini seslendirerek, dinleyicilere unutulmaz bir halk müziği ziyafeti çekti.
 

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