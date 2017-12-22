Üç medeniyetin izlerini taşıyan Karaburç restore edilecek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Roma, Bizans ve Osmanlı devrinin izlerini taşıyan, UNESCO tarafından korunması gerekli kültür varlığı olarak kabul edilen Karaburç ve surları, restore edilecek.

İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Orhan Mahallesi'nde bulunan ve günümüze kadar gelebilen tarihi Karaburç ve surlarının restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5 milyon lira maddi destek verildiği bildirildi.

"Tarih Koridoru Projesi" kapsamında yer alan İzmit'in hakim tepelerinden Orhan Mahallesi'ndeki Karaburç'un, 3 farklı dönemi bünyesinde taşıyan ve günümüze kadar gelebilen ender eserlerden biri olduğu belirtilen açıklamada, İzmit iç kale, sur ve burçları içerisinde barındıran yapının, UNESCO tarafından korunması gerekli kültür varlığı olarak kabul edildiği vurgulandı.

Açıklamada, yapının iç duvarlarının 12. yüzyılda, dış katmanın da 13. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirildiği, ayrıca Roma devri tuğla işçiliği gösteren bu surlarda Helenistik çağ parçalarına da rastlandığı ifade edildi.

Açıklamada, iç kale surlarının alt kısımlarının, Bizans döneminden daha eski bir devir olan 3. yüzyıl ortalarında yapıldığı ve Antik Nikomedia'nın da akropolü durumunda olduğu kaydedildi.

- "71 tarihi eserin restorasyonunu gerçekleştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Tarih Koridoru Projesi" kapsamında ilçede çok sayıda tarihi eseri ve yapıyı yok olmaktan kurtardıklarını, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine dayanan Karaburç ve surların restorasyon çalışmalarına yakın zamanda başlanacağını kaydetti.

Şehirdeki birçok tarihi değerin bir dönem yok olmaya mahkum edildiğini ve üzerine binaların yapıldığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tarihi değerlere el atıyoruz. İzmit Belediyesi olarak bir taraftan kendi imkanlarımızla 30 milyon liranın üzerinde restorasyon harcaması yaparken, diğer taraftan da bu çalışmalarda kurumların desteğini alıyoruz. Şimdiye kadar 71 tarihi eser ve yapının restorasyonunu gerçekleştirdik. Gayretlerimizle şehrimizdeki Roma, Bizans, Osmanlı ve cumhuriyet dönemine ait tarih yeniden canlanıyor. Karaburç ve surların restorasyonundan sonraki hedefimiz, Nekrepol, Tümülüsler ve Paşasuyu'ndaki tarihi yeniden canlandırarak, şehrimize kazandırmaktır. Bu süreçte bize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Bakanlığımıza, Genel Müdürümüze ve ilgililere teşekkür ediyorum."