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Uçamayan yavru kerkenez tedavi altına alındı

- Vatandaşlar tarafından bulunarak AKÜ Hayvan Hastanesine getirilen yavru kerkenezi, doğal yaşam gönüllüsü gençler besliyor

Uçamayan yavru kerkenez tedavi altına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından bulunan ve henüz uçamayan kerkenez yavrusu tedavi altına alındı.

Kırsal alanda bulunan kuş, Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kerkenez yavrusu, görevliler tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Hayvan Hastanesine götürüldü.

Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Volkan Yaprakçı, yaklaşık 2 aylık olan ve yuvadan düştüğü tahmin edilen kuşun tedavisine başlandığını söyledi.

Kerkenezlerin şehir hayatına uyumlu yırtıcı kuşlar olduğunu ifade eden Yaprakçı, kent merkezine yakın alanlarda yaşayabildiğini aktardı.

Yavru kerkenezin ilk muayenesinde herhangi bir kırık veya yarasının olmadığını belirlediklerini anlatan Yaprakçı, şunları kaydetti:

"Dış muayenesinin ardından röntgen filmini çektik. Açlığa bağlı olarak bünyesi zayıf düşmüş. Gerekli tedaviyi yapmaya başladık. Genel durumu düzelinceye kadar kuşun bakımını doğal yaşam gönüllüsü öğrencilerimiz üstlenecek. Tavuk ciğeri ile besliyoruz. Beslenmesinde herhangi bir sorun yok. Sağlığına kavuşup, uçmaya başladığında doğaya bırakılacak."

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