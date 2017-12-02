UETD, İsveç'te gül dağıttı

STOCKHOLM (AA) - Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsveç teşkilatı yönetim kurulu üyeleri, başkent Stockholm'de gül dağıttı.

UETD İsveç Başkanı Özer Eken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam dinini ve peygamberini tanıtmak için üzerinde İsveççe hadisler bulunan binin üzerinde gülü şehir merkezinde dağıttıklarını söyledi.

Müslümanların iki gün önce Mevlit Kandili'ni idrak ettiklerini hatırlatan Eken, "İslam'ın barış dini olduğunu İsveçlilere anlatmak için gül ve peygamberimizin hadisi şeriflerinin yazılı bulunduğu küçük kartları dağıttık." dedi.

Eken, Avrupa halklarının, İslam ve peygamberi hakkında yanlış bilgi ve algıya sahip olduğunu belirterek, "Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı politikaları savunmasıyla bilinen İsveçli Demokratlar Partisi politikacısı Martin Strid'in Müslümanlar için söylediği 'Yüzde 100 insan değil' hakaretine bu şekilde cevap vermiş olduk.'' ifadelerini kullandı.