Ukraynalı gazeteciler Antalya'da ağırlandı

ANTALYA (AA) - Tur operatörü Coral Travel, sezonun ilk yurt dışı basın davetinde Ukraynalı gazetecileri Antalya'da ağırladı.

Coral Travel'den yapılan açıklamada, Xanadu Resort Hotel'de ağırlanan Ukraynalı basın mensuplarının, Coral Travel'ın geçen seneden itibaren başlattığı Türkiye tanıtım kampanyası dahilinde Antalya'ya getirdiği üçüncü grup olduğu belirtildi.

Çalışan kadın, ev kadını, anne-çocuk ve aile konulu dergi ve internet portallarında görev yapan gazetecilerin, program kapsamında turistik tesisleri ziyaret ettiği, daha sonra bölgenin doğal güzellikleri ve tarihi öneme sahip yerleri gezdikleri bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna'da 2008'de faaliyete başlamasından itibaren, pazarın lider ve öncü tur operatörlerinden biri konumunda olan Coral Travel'in , Ukrayna'da 77 şehirde 270 satış ofisi ile geniş bir acente ağına sahip olduğu bilgisi verilerek, şunlar ifade edildi:

"Coral Travel'in geçtiğimiz sene 'Love is Turkey' adında ulusal bir reklam ve PR kampanyası yaparak adından ülke çapında söz ettirmiş, bu kampanya ile Türkiye satışlarını yüzde 48 artırmış idi. Coral Travel bu sene ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yeni bir pazarlama kampanyası olarak başlattığı Coral Family kapsamında davet ettiği ilk basın grubunu Antalya Belek'teki Xanadu Resort Hotel'de ağırladı. Davette, kampanya hakkında basın mensuplarına bilgiler aktarıldı ve bu kavramın uygulandığı Türkiye otelleri hakkında brifing verildi."

- Türkiye'nin aile otelleri tanıtılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coral Travel Ukrayna Genel Direktörü Tatiana Prokopenko, Akdeniz ve Ege kıyılarında en iyi aile otellerini seçtiklerini ve bu tesisler için geniş çaplı bir tanıtım kampanyası başlattıklarını belirtti.

İlgili tesislerde "Sun Family Club" ve "Sun Family Club Ultra" markası ile çocuklara yönelik, pedagojik formatta hazırlanan eğitici, öğretici ve eğlence odaklı programlar uygulandığına işaret eden Prokopenko, "Happy Together" sloganı ile ulusal ve yoğun bir frekansla sezon boyunca Ukrayna'da Türkiye'nin aile otellerini tanıtacaklarını vurguladı.

"Coral Family" kampanyasının ana amacının, çocuklu ailelere Coral Travel aracılığıyla Türkiye satışlarını artırmak olduğunu bildiren Prokopenko, "Türkiye'nin marka bilinirliğini geliştirmek için Ukrayna'da yaptığımız reklam ve PR kampanyalarının hem Coral Travel olarak bize hem sektöre çok olumlu yansımalarını görüyoruz. Türkiye'de aile tatillerinin avantajlarını gösteriyor, tesislerin benzersiz özelliklerini anlatıyor, Ukrayna müşterileri ile Türkiye ve Coral Travel arasında olumlu bir duygusal bağlantı oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Vizesiz seyahat büyük avantaj"

Prokopenko, Türkiye'nin herkesin kendi tadına ve bütçesine uygun olarak rahatlamak için fırsat bulabileceği benzersiz bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Prokopenko, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Plajları, iklimi, doğal güzelliği, tarihi, yüksek kalite tesisleri, hizmet kalitesi ve diğer imkanları ile Akdeniz ve Ege kıyılarında sınırsız bir seçenek var. Ukrayna, Türkiye'ye turist gönderen ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Dünyada başka hiçbir ülkede özellikle çocuklu ailelere Türkiye'deki kalite ve şartlarda hizmet sunulmuyor. 'Coral Family' konseptimizin internet, açık hava mecraları, anne-çocuk ve aile portalları, blog yazarları, ünlüler, etkinlikler, festivaller ve basın turları ile tanıtımı vasıtasıyla yüksek farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Vizesiz giriş, Ukrayna için büyük bir avantaj. Buna uçuşumuzun kısa süresini, hizmet kalitesini ve rekabetçi fiyatlarımızı eklersek, Türkiye, Ukrayna vatandaşları için, özellikle de çocuklarla birlikte tatil planlamak için ideal bir destinasyon haline geliyor."