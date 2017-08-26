Ülkelerinde huzurlu bir bayram geçirecekler

KİLİS (AA) - Birçok Suriyeli sığınmacı, Fırat Kalkanı Harekatı sonucu oluşan güvenli ortam sayesinde Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirecek.

Suriyeli sığınmacıların Kurban Bayramı dolayısıyla Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri devam ediyor.

Valilikçe oluşturulan randevu sistemine kaydını yaptırdıktan sonra sınır kapısındaki gümrük sahasına gelen Suriyeliler, erken saatlerden itibaren burada uzun kuyruklar oluşturuyor.

Beklerken sıcak havadan olumsuz etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılarla, jandarma ve polisler özel olarak ilgileniyor.

Öte yandan, sınır kapısında yoğunluk yaşandığı için Suriye'ye geçenlerin sayısı günlük 3 binden 5 bine çıkarıldı. Son 11 günde ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı da 32 bine ulaştı.

- 11 bin çocuğun eksik aşıları tamamlandı

Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce sınırda kurulan sağlık merkezinde ise 15 Ağustos'tan bu yana 0-15 yaş grubundaki 11 bin çocuğun eksik aşıları tamamlandı.

Suriyeli Edip Cebir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de sağlanan imkanlar sayesinde İstanbul'da kendi işini kurduğunu, yaklaşık 6 yıl sonra Çobanbey'deki akrabalarıyla hasret gidereceğini söyledi.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 5 Eylül Salı günü saat 08.00'de başlayıp, 15 Ekim Pazar günü 17.00'de tamamlanacak.